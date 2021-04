Altenburg

Zeit mit Senioren zu verbringen, zu spielen, zu musizieren, das hat für die Schülerinnen und Schüler des Christlichen Spalatin-Gymnasiums Tradition. Doch erneut kam Corona dazwischen – Isolation, Besuchsbeschränkungen in den Heimen. Die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler ließen sich davon nicht ausbremsen, sondern stattdessen etwas anderes einfallen: zwei CDs mit Liedern, Gedichten, Witzen, Rätseln, Märchen und Instrumentalstücken. Ein musikalisch-literarischer Gruß mit dem Titel „Frühling und Frohsinn“.

Die Altenburger Pflegeheime „Schlossblick“ und „Albert Schweitzer“ erhielten die CDs als erste. Sehr zu Freude der Menschen dort. Die unterhaltsamen Scheiben mit ihren digitalen Botschaften können dort nun auch zu Therapiezwecken eingesetzt werden.

Diakonisches Handeln ist Unterrichtsthema

Die siebten Klassen des Spalatin-Gymnasiums in Altenburg beschäftigen sich bereits seit Beginn des Schuljahres mit dem Thema „Diakonie und diakonisches Handeln“. Im Rahmen des Sonderfachs Globales Lernen schulen sie ihre Sozial- und Methodenkompetenz und werden dabei auch für die Bedürfnisse der Menschen sensibilisiert, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Gerade jetzt, in der Isolation, gehe es vielen Seniorinnen und Senioren in den Heimen emotional sehr schlecht.

Ein Gefühl, das auch die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler sehr gut kennen – nach Monaten im Zu-Hause-Unterricht.

Von LVZ