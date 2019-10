Eine internationale Schauspielakademie mit Sitz in der Skatstadt: Diese Projektidee ging Ex-Schauspieldirektor und Landtagskandidat Bernhard Stengele am Mittwoch im Paul-Gustavus-Haus an die Öffentlichkeit. Bis es soweit ist, sind allerdings noch viele Fragen zu klären – und Altenburg hat Konkurrenz.