Camper entdecken Altenburg – doch an Preis, Lärm und Münzen scheiden sich die Geister

Im von Corona geprägten Sommer 2020 gewinnt Altenburgs Wohnmobilstellplatz deutlich an Zuspruch. 163 Übernachtungen zählte die Stadtverwaltung im Juli – gegenüber lediglich 120 im Vorjahresmonat. Zwar gab es im Mai und Juni Rückgänge, zeigten die direkten Folgen der Pandemie Wirkung. Doch seitdem zeige die Kurve deutlich nach oben, berichtet Rathaussprecher Christian Bettels. „Wir profitieren vom aktuellen Trend, individuell in Deutschland Urlaub zu machen. Zwar liegen noch keine weiteren exakten Zahlen vor, aber es zeichnet sich inzwischen ein regelrechter Ansturm auf den Stellplatz ab. Das merken wir auch an der deutlichen Zunahme von Reservierungsanfragen, die wir allerdings nicht bedienen können.“

Auch Urlauber aus der Schweiz

Dass sich das Wetter diese Woche nasser und kühler präsentiert, tut dem Ansturm keinen Abbruch. Bis zu 10 der 13 Stellplätze am Großen Teich sind in den vergangenen Tagen gleichzeitig belegt. Sogar Urlauber aus der Schweiz haben sich eingefunden.

Und der italienischstämmige Antonio Struffolino. Er sei mit seiner Frau schon zum dritten Mal auf diesem Wohnmobilplatz, erzählt er. In erster Linie wegen der familiären Verbindung zu Altenburg: Das Ehepaar besucht den Sohn, Theaterschauspieler Manuel Struffolino, und die Enkel. Aber auch der Platz an sich sei lohnenswert. „Sehr schön hier. Die Sanitäranlagen sind sauber“, lobt er. Auch mit dem Preis – 13 Euro Stellplatzgebühr für 24 Stunden – ist Antonio Struffolino zufrieden. Dass nun außerdem die Spuren der Zerstörung beseitigt sind: noch besser.

Seit Kurzem befinden sich drei Überwachungskameras auf dem Gelände. Zwei sind direkt in Richtung Wohnwagen und Parkplätze gerichtet, die dritte Kamera erfasst die Eingangstür der Sanitäranlage und den Münzautomaten davor. Das soll potenzielle Randalierer abschrecken. Denn schon oft wurden Münzautomaten, Toiletten, Duschen und Stromverteiler beschädigt oder zerstört. „Seit wir die Kameras haben, gab es kein Vorkommnis mehr“, sagt Rathaussprecher Bettels.

Die Wohnmobilisten müssen sich nun allerdings daran gewöhnen, permanent vor der Linse zu sein, von der Technik aufgezeichnet und nach einigen Tagen wieder gelöscht zu werden, wenn es keine Vorkommnisse gab. Weil in der Vergangenheit auch die Infrastruktur direkt an den Stellplätzen zerstört wurde und auch Wohnmobil-Fahrradträger vor Langfingern nicht sicher sind, haben die Kameras den gesamten Platz im Fokus.

„Das stört mich nicht“, sagt Antonio Struffolino. „Wenn man ein ehrlicher Mensch ist, dürfte man sich auch nicht belästigt fühlen.“ Auch Christa und Joachim Meier aus Bayern haben gegen die Kameras nichts einzuwenden, fühlen sich sogar in ihrem Sicherheitsgefühl gestärkt. Für zwei Tage wollen die beiden die Stadt Altenburg erkunden. Das Schloss und das Spielkartenmuseum beeindruckt die beiden Fahrradliebhaber besonders. Sie sind das erste Mal in Altenburg und ganz verblüfft von der Schönheit der Stadt. „Wir wussten gar nicht, wie toll es hier ist. Das Schloss und der Markt haben uns begeistert. Außerdem sind wir froh, dass es hier so tolle Fahrradwege gibt“, schwärmt Christa Meier.

Erfreut äußert sich das Ehepaar über die Sauberkeit des Stellplatzes. Zudem ist das Areal ihrer Meinung nach sehr ruhig und idyllisch. Diese Auffassung teilen allerdings nicht alle Nutzer. In einschlägigen Internetforen, wo sich Wohnmobilisten austauschen, kritisieren zahlreiche Kommentatoren Lärmbelästigungen. „Jugendliche lassen auf dem danebenliegenden Parkplatz nachts die Sau raus“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer bei promobil.de. „Einheimische rasen nachts über den Platz“, bemängelt ein Ex-Gast bei stellplatz.info.

Ärger über Umstände mit Münzen

Moniert werden zudem die etwas umständlichen Zahlungsmethoden, die auf viel Münzgeld ausgerichtet sind – beziehungsweise auf Wertchips, zu besorgen beim benachbarten Hotel. Christa und Joachim Meier kennen das Problem: „Die Automaten verlangen Münzen und wir hatten keine mehr. Wir wollten unsere Scheine im Parkhotel tauschen, aber die konnten auch nicht helfen“, schildert Joachim Meier. Für so manchen Camper, der den Altenburger Wohnmobilstellplatz im Internet bewertet, sind die 13 Euro pro Tag ohnehin zu viel, da Strom, Wasser und Sanitär extra bezahlt werden müssen. Die seit diesem Jahr gültige Preiserhöhung von 6 auf 13 Euro fährt einigen ebenfalls in die Nase – mit den Mehreinnahmen werden die Kameras bezahlt.

Trotzdem überwiegt bei den Meiers der positive Eindruck: „Uns gefällt die zentrale Lage des Stellplatzes. Und wir freuen uns, dass es hier eine Dusche gibt. Das ist nicht selbstverständlich.“ Nur einen Wunsch lassen sie noch da: Eine WLAN-Verbindung vor Ort, das wäre schön.

