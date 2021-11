Carsten Leibnitz möchte Chef im Meuselwitzer Rathaus werden

Geboren in Zeitz, ist Carsten Leibnitz inzwischen in Meuselwitz zu Hause. Der 43-Jährige ist verlobt, hat einen Sohn und betont, dass seine „Familienplanung noch nicht abgeschlossen“ sei. Nach einer Lehre zum Elektroinstallateur verbrachte Leibnitz vier Jahre als Zeitsoldat in der Laufbahn der Unteroffiziere. Leibnitz besitzt die Fachhochschulreife, sammelte Erfahrungen als Projektleiter in der Automobilindustrie und ist inzwischen als Servicetechniker für Notfallsysteme tätig. Seit 2019 ist er Mitglied der AfD und sitzt im Meuselwitzer Stadtrat, wo er sich als stellvertretender Vorsitzender im Betriebsausschuss der Stadtwerke und als Aufsichtsrat des Seniorenzentrums engagiert. Daneben ist Leibnitz Mitglied des Kreistages, sitzt dort im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport.