Altenburg

Catalia-Marie ist die erste Neu-Altenburgerin in diesem Jahr: Das Mädchen erblickte am 2. Januar um 12.31 Uhr das Licht der Welt. Damit ist Catalia-Marie zwar kein Neujahrsbaby, aber auf alle Fälle die Nummer eins im Kreißsaal des Klinikums Altenburger Land. Für ihre Eltern, Nicole und Maik Wehnert aus Altenburg, ist die Kleine ein absolutes Wunschkind. Die 32-jährige Hausfrau und der 44-jährige Reaktortechniker sind stolz auf ihren Wonneproppen, der bei 51 Zentimeter Größe gesunde 4580 Gramm auf die Waage bringt.

Vorbereitung auf Geburten mit Covid-19

Wie das neue Jahr im Altenburger Kreißsaal weitergeht, steht noch in den Sternen. Auf alle Fälle seien die Abläufe in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe weiterhin stabil, trotz Pandemie landauf, landab, heißt es aus der Einrichtung. Die Klinik arbeite derzeit mit doppelter Personalbesetzung, um auch corona-positive Familien ohne Einschränkungen betreuen zu können und Frauen ohne Covid-19 in strikt getrennten Bereichen zu separieren. Entbindungen positiv getesteter Frauen fanden bereits statt, teilte das Krankenhaus mit.

Anzeige

Geburtenrückgang setzt sich fort

Fakt ist, dass das Jahr 2020 den leichten Geburtenrückgang im Trend fortgesetzt hat. 412 Kinder wurden in Altenburg geboren – 207 Mädchen und 205 Jungen, darunter neunmal Zwillinge. Im Jahr 2019 waren es noch 428 Geburten, im Jahr davor 444. Im Jahr 2017 kamen im Klinikum am Waldessaum 484 Knirpse zur Welt.

Von Kay Würker, Mario Jahn