Chaos an Ponitzer Grundschule – dritte und vierte Klasse müssen nach Gößnitz

Ponitz/Altenburg

Chaotische Zustände an der Grundschule Ponitz. Quasi über Nacht wurden die dritte und vierte Klasse ausgelagert. Beide werden klassenübergreifend seit Montag an der Grundschule in Gößnitz unterrichtet. Darüber informierten aufgebrachte Eltern am Mittwoch, die sich deshalb zu einer Demonstration zur Kreistagssitzung im Landratsamt einfanden. Anlass für den Protest bot gleichfalls die vom Thüringer Bildungsministerium angekündigte Ablehnung des Grundschulverbundes im Süden des Kreises, der dazu dient, die zu kleinen Standorte in Ponitz und Großstechau zu retten (OVZ berichtete). Dieser Erhalt steht nun infrage.

Nur noch eine Lehrerin an Bord

Grund der Auslagerung der dritten und vierten Klassen ist die fehlende Lehrerin, die seit Montag in Mutterschutz ist und für die das Schulamt keinen Ersatz bereitstellte. Das Landratsamt musste daraufhin kurzfristig eine Schulbusverbindung von Ponitz nach Gößnitz und zurück bereitstellen. Im Moment gibt es an der Grundschule nur noch eine einzige Lehrerin.

„Das ist eine für uns nicht hinnehmbare und unsägliche Situation, vor allem, dass die Lehrerstellen nicht ausgeschrieben werden“, sagte der Elternsprecher Ronny Lorenz während der Kreistagssitzung. Mit solchen Zuständen treibe man Ponitzer Schüler nach Sachsen.

Der ehemalige Vize-Landrat Peter Dietrich ( SPD) aus Ponitz forderte Landrat Uwe Melzer ( CDU) dazu auf, aufgrund dieser Situation eine Dienstaufsichtsbeschwerde nach Erfurt zu richten, was die Eltern mit starkem Beifall quittierten.

Landrat weist Vorwürfe zurück

Melzer sah dafür keinen Anlass, da er keine konkreten Verfehlungen erkennen konnte. Er kritisierte, dass an einigen Schulen nicht die Zahl an Lehrern eingesetzt werden, die ihnen laut den Schülerzahlen zustehen. Darauf habe der Landkreis aber keinen Einfluss. Der Landrat wies aber auch auf die stagnierenden Schülerzahlen in Ponitz hin und darauf, dass es für die neue Klasse eins nur sieben Anmeldungen gebe. Diesen Realitäten müsse man sich stellen. Melzer wies den Vorwurf zurück, er würde die Abwanderung von Schülern nach Sachsen dulden und sogar dafür sorgen. Eine Entscheidung über das Schicksal von Ponitz, aber auch von Großstechau, werde im neuen Schulnetzplan fallen, der im März vom Kreistag beschlossen werden soll.

Von Jens Rosenkranz