Chaos bei der Gebührenerhöhung in Meuselwitz war schädlich

Meuselwitz

Der Krach im Meuselwitzer Stadtrat um die Gebührenerhöhung bei Trink- und Abwasser war absehbar. Nicht so sehr, weil nun – neben Strom, Gas und Sprit – das wichtigste Lebensmittel teurer wird. Sondern, weil die Vorbereitung und Diskussion dieser Steigerung holterdiepolter vonstattenging. Das begann schon damit, dass die meisten Stadträte im vergangenen Jahr gar nicht wussten, dass ihre Stadtwerke eine Gebührenerhöhung längst vorbereiteten und dies aus der Zeitung erfuhren.

Seltsame Entscheidungen

Hinzu kam, dass das Landratsamt auf eine neue Kalkulation drängte und darauf, dass diese eine auswärtige Firma erstellen soll – gegen den Willen von Meuselwitzer Volksvertretern. Die angefragte Firma wiederum signalisierte rechtzeitig, wegen gleicher Aufträge für andere Stadtwerke und Verbände bereits völlig überlastet zu sein. Sie wurde dennoch beauftragt, was ziemlich wirr erscheint und wiederum Zeit kostete. Diese fehlte dann folgerichtig, damit sich die Stadträte umfassend mit der Materie vertraut machen und Alternativen beraten konnten – so wie es sich gehört, wenn es um das Geld der Bürgerinnen und Bürger geht.

Keine Blumen für den Spitzenreiter

Ein weiteres Paradebeispiel von Intransparenz, Eigenmächtigkeiten und Zeitverschwendung. Das Ergebnis konnte man am Mittwoch zur Stadtratssitzung sehen, bei dem der Eindruck entstand, dass einige Volksvertreter das erste Mal erfuhren oder erfahren wollten, welche finanziellen Auswirkungen beide Beschlüsse auf ihre Bürgerinnen und Bürger haben werden, die sie sodann gleich fassen wollten.

Eine bemerkenswerte Leistung an der Schnauder ging dabei fast unter. Nämlich die, dass man die Gebühren seit 18 Jahren stabil und auch relativ niedrig halten konnte. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich, dass wegen der vielen steigenden Kosten es nun auch in Meuselwitz unumgänglich war, die Gebühren anzupassen. Im Großen und Ganzen geschieht dies sogar vergleichsweise moderat. Alles in allem ist die Stadt im Landkreis kein Spitzenreiter. Diesen Platz behalten Schmölln und die Gemeindewerke Oberes Sprottental. Blumen dafür gibt’s keine.

Von Jens Rosenkranz