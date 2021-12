Chef des Altenburger Kreisbauernverbandes zieht Bilanz und blickt nach vorn

Altenburg

Mit einem Weihnachtsbrief hat sich jetzt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Tom Bauch, an die Mitglieder gewandt. Demnach steht der bäuerliche Berufsstand auch im Altenburger Land weiterhin vor großen Herausforderungen.

Wie es in dem Brief heißt, liegt hinter dem Berufsstand ein Jahr des Ringens um annehmbare politische Rahmenbedingungen und die Fortführung einer konsequenten Verbandsarbeit. So steht seit dem 2. Juni Tom Bauch an der Spitze des Kreisbauernverbandes. Die Neuwahl des Vorstandes soll es im kommenden Jahr geben. Dann, so hofft der Vorsitzende, als Mitgliederversammlung und als eine Neuwahl in Präsenz. „Zudem sind wir bemüht“, so Tom Bauch weiter, „die Thüringer Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij ins Altenburger Land zu holen, um ihr unsere tagtäglichen Probleme näher zu bringen.“

Erdfloh machte Bauern zu schaffen

2021 war nach Einschätzung des Kreisbauernverbandes hinsichtlich der Erträge ein herausforderndes, durchschnittliches Jahr. Besonders hervorzuheben, schreibt Tom Bauch im Weihnachtsbrief an die Mitglieder, seien dabei die Ergebnisse beim Mais und den Rüben. Nicht so bei der Rapsaussaat. Hier war der größte Sorgenpunkt der Erdfloh: „Fehlende Neonicotinoide (Beize), die uns vom Gesetzgeber gestrichen wurden, forderten ihren Tribut. Einzelne Betriebe unserer Region mussten Flächen aufgrund des Erdflohbefalls umbrechen. Ausnahmegenehmigungen für eine Verwendung von Beizen mit Wirkstoffen, die Neonicotinoid enthalten, sind weiterhin nicht in Sicht. Hoffen kann man in Thüringen hingegen auf eine Notfallzulassung für den Wirkstoff Folpet in der Wintergerste gegen den Krankheitserreger Ramularia colo cygni“, so Tom Bauch in diesem Zusammenhang.

Wird von Kreisbauernchef Tom Bauch gelobt: das Blühpatenprojekt – hier in Altenburg Nord. Quelle: Mario Jahn

Zu den Erfolgen des zurückliegenden Jahres zählt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes das Mais-Projekt, das unter der Leitung von Frank Quaas mit 14 Körnermaissorten und 20 Silomaissorten fortgesetzt wurde. Lobend Erwähnung findet in den Schreiben an die Mitglieder auch das im Jahr 2020 ins Leben gerufene Blühpaten-Projekt. Wie Tom Bauch schreibt, sei hier erstmalig eine Anzahl von über 200 Blühpaten erreicht worden.

Auch Tierhaltung bereitet sorgen

Sorgen bereitet dem bäuerlichen Berufsstand die Tierhaltung. „Wir stellen fest, dass wir mit unseren Tieren bereits sehr verantwortungsvoll umgehen. Sicherlich gibt es immer Möglichkeiten zur Optimierung. Unseren Tierhaltern muss allerdings hierfür eine wirtschaftliche Perspektive aufgezeigt werden, denn ohne Tierproduktion geht es nicht“, schätzt Tom Bauch die Situation im Altenburger Land ein und verweist dabei auf einen klaren Zusammenhang: „In absehbarer Zeit muss eine Fläche so groß wie ein Fußballfeld ausreichen, um mehr als fünf Menschen zu ernähren. Allerdings ist von diesem Fußballfeld nur die Fläche des Strafraumes als Ackerfläche nutzbar. Der überwiegende Teil ist Grasland. Da der Mensch das Gras und diverse pflanzliche Nebenprodukte aus der Ackerland-Produktion ernährungstechnisch nicht nutzen kann, muss uns folglich die Tierproduktion erhalten bleiben. Und wir wissen, dass der Aufbau von Humus in unseren Böden ohne Tierproduktion nur minimal möglich ist.“

Von lvz