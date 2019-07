Altenburg

Die von der unternehmernahen Bertelsmann-Stiftung herausgegebene Studie, die durch eine Reduzierung der Krankenhäuser von 1400 auf 600 bundesweit eine bessere medizinische Versorgung sieht, ist in Altenburg auf Ablehnung gestoßen. „Krankenhäuser müssen gut und schnell erreichbar sein“, sagte die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Gundula Werner, auf OVZ-Nachfrage zu den dann weiteren Wegen. „Für unsere hauptsächlich älteren Patienten sind Verhältnisse, wie sie in der Studie vorgeschlagen werden, unzumutbar.“ Zudem hänge Heilung nicht allein am Klinikaufenthalt und medizinisch-technischen Möglichkeiten. „Der Patient muss sich in fremder Umgebung zurecht finden. Da hilft es ihm, Besuche empfangen zu können oder Bekannte unter den Mitarbeitenden zu treffen.“

Modellregion nicht mit Thüringen vergleichbar

Darüber hinaus kritisierte Werner die Auswahl der Region Köln/ Leverkusen, weil diese mit Thüringen nicht vergleichbar ist. „Nicht ohne Grund hat man eine Modellregion in einem westlichen Bundesland mit hoher Bevölkerungs- und hoher Krankenhausdichte ausgewählt“, so die Geschäftsführerin. Hier seien die Einwohner im Durchschnitt jünger und mobiler als anderswo. Zudem unterscheide sich das Klinikangebot in Ost und West deutlich. „Denn in den neuen Bundesländern hat sich die Krankenhauslandschaft in den letzten 25 Jahren auf der Grundlage der gesundheitlichen Bedürfnisse auch mit schmerzlichen Schließungen entwickelt.“ So sei Thüringen ein Flächenland mit verhältnismäßig geringer Bevölkerungsdichte und hoher Altersstruktur. „Gerade für die älteren und die Notfallpatienten geht es um die schnelle Erreichbarkeit von medizinischer Hilfe.“

Klinikum Altenburger Land bliebe bestehen

Abgesehen davon greife die vorgeschlagene Konzentration medizinischer Hilfe „in Lebensentwürfe Tausender Mitarbeitender der Krankenhäuser ein“, erklärte Werner weiter. „Die zunehmende Konzentration in den Großstädten verursacht heute schon nicht lösbare Probleme.“ Eine Entwicklung, die sich durch weniger Kliniken, vor allem in den Ballungszentren, weiter verstärken würde. „Gleichzeitig erfährt der ländliche Raum weitere Einbußen in der Infrastruktur und damit Lebensqualität.“ Das sehe man äußerst kritisch.

Dennoch müsste das Klinikum Altenburger Land nicht fürchten, geschlossen zu werden. Selbst wenn die Bertelsmann-Pläne umgesetzt würden. Denn es hebt sich mit Diagnoseverfahren wie MRT und CT, einem Herzkatheterlabor sowie einer von nur zwei Spezialschlaganfallstationen Thüringens und als regionales Traumazentrum von den Schließungskriterien deutlich ab. Weitere Argumente liefern die jährlich rund 42 000 behandelten Patienten, die 450 entbundenen Babys pro Jahr und laufende Investitionen in Gerätetechnik.

Von Thomas Haegeler