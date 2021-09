Christa Wolf ist seit 70 Jahren Mitglied beim SV Lokomotive Altenburg.

Altenburg

Christa Wolf ist ein besonderes Mitglied des SV Lokomotive Altenburg. Sie ist die Sportfreundin, die am längsten Mitglied des Altenburger Sportvereins ist. Bereits im Jahr 1951, exakt am 1. September, unterschrieb sie den Aufnahmeantrag. Sie begann zu dieser Zeit ihre Ausbildung als Facharbeiterin für den Betriebs- und Verkehrsdienst der Deutschen Reichsbahn in Altenburg. Die Mitgliedschaft im betriebseigenen Sportverein, damals noch unter dem Namen BSG Lokomotive Altenburg, gehörte wie selbstverständlich dazu. Zuvor bewegte sie sich im Kinder- und Schulsport.

Im ersten Jahr im Verein war Christa Wolf im Turnen und in der Leichtathletik aktiv, bevor sie zum Handball wechselte und zehn Jahre dieser Abteilung angehörte. Die Mannschaft musste 1962 aufgelöst werden. „Meine Mannschaftskameradinnen heirateten nach und nach und hatten dann keine Zeit mehr für den Sport. Ich suchte dann eine neue Beschäftigung für mich“, sagt die 84-Jährige. Ihr Vater überredete sie, mit zum Kegeln zu kommen. Karl Tieg selbst war Abteilungsleiter dieser Sektion und Gründungsmitglied des Vereins.

Erfolgreiche Laufbahn auch als Keglerin

Das Kegeln bereitete Christa Wolf viel Freude. Sie spielte in der Bezirksliga und nahm an Kreis- und DDR-Meisterschaften teil. Die Wettkämpfe machten für sie den besonderen Reiz an der Sportart aus. Turniere führten sie unter anderem in die Tschechoslowakei. „Das war damals schon etwas Besonderes“, beschreibt die Altenburgerin. Zudem spielte sie in der internen Liga der Angestellten der Eisenbahn.

Da zu dieser Zeit die Kegel auf der Anlage noch von Hand aufgestellt werden musste, nahm Christa Wolf ihre Tochter Katrin mit zum Training und bat sie, diese Aufgabe zu übernehmen. Überhaupt ist der SV Lok für Christa Wolf eine Familienangelegenheit. Ihre Eltern und auch ihr Mann und ihre Tochter waren Mitglied im Verein. Nach 24 Jahren beendete Christa Wolf ihre aktive Laufbahn als Keglerin und konzentrierte sich auf die Gymnastiksportgruppe.

Gemeinsames Miteinander auch außerhalb der Turnhalle

Diese leitete sie bereits ab 1975. „Angefangen haben wir mit 30 Frauen, die gemeinsam Sport treiben wollten“, erklärt Christa Wolf. Sie absolvierte zahlreiche Weiterbildungen als Übungsleiterin und versuchte, immer neue Aufgaben in das Training einzubauen. Dabei galt für die Altenburgerin das Motto: „Das Training braucht Abwechslung, damit es nicht langweilig wird.“ Inspiration fand sie im Fernsehen oder in Lehrbüchern.

Die Zusammenkünfte der Damen beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Turnhalle. „Wir sind auch sehr gern gemeinsam durch das Altenburger Land gewandert.“ Einmal im Jahr trafen sie sich bei Christa Wolf im Garten und feierten gemeinsam oder fuhren auf einen Weihnachtsmarkt in der Region.

Christa Wolf schätzt das gemeinsame Miteinander, das sie mit ihren Sportfreundinnen erlebte. Umso mehr schmerzte sie der Tod von Mitgliedern ihrer Gymnastikgruppe während der Corona-Pandemie. Durch die Kontaktbeschränkungen fehlte ihr die Möglichkeit, sich von ihnen zu verabschieden.

Verein half beim Übergang vom Beruf in den Ruhestand

Der SV Lokomotive Altenburg war für Christa Wolf jedoch nicht nur Hobby. Sie arbeitete zwölf Jahre im Sportbüro des Vereins. „Ich habe diese Stelle angenommen, als meine Tochter in die Schule kam und sich der Schichtdienst am Altenburger Bahnhof nur schlecht damit vereinbaren ließ. Mein Mann arbeitete als Lokführer und war dadurch auch oft unterwegs.“ Im Büro arbeitete sie immer am Dienstagnachmittag und war für die An- und Abmeldungen, Sportstättenbelegung und oder die Organisation der Kinder- und Jugendspartakiade verantwortlich. Manchmal schrieb sie die Ergebnislisten von Turnieren während ihrer Arbeitszeit am Bahnhof, damit diese schnellstmöglich vorlagen. „Ich denke gern an diese Zeit zurück. Natürlich war das anstrengend, Familie, Beruf und Hobby unter einen Hut zu kriegen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war mit Leib und Seele Eisenbahnerin und Sportlerin“, sagt die 84-Jährige. Nach ihrem Rentenantritt haben ihr die Aufgaben im Sportverein geholfen, einen sanften Übergang zwischen Beruf und Ruhestand zu schaffen.

Im Jahr 2020 löste sich die Gymnastikgruppe auf. Christa Wolf und die verbliebenen Kameradinnen mussten ihrem hohen Alter Tribut zollen. „Das ist uns wirklich nicht leichtgefallen. Aber irgendwann muss man einsehen, dass der Körper nicht mehr mitmacht.“ Ihrem Verein ist sie weiterhin treu. Ihre Mitgliedschaft will sie behalten. Sie besucht Wettkämpfe der Altenburger Teams und unterstützt, wenn ihre Hilfe gebraucht wird. Seit 2005 ist sie Ehrenmitglied. Nach ihrer aktiven Zeit als Handballerin und Keglerin leitete sie neben der Gymnastikgruppe auch das Kinderturnen und die Schülermannschaft im Handball für einige Jahre.

Kandidatin für „Altenburgerin / Altenburger des Jahres“

Eine weitere Auszeichnung erhielt sie im vergangenen Jahr vom Landesportbund Thüringen. Mit der „Johann Christoph Friedrich GutsMuths“-Ehrenplakette in Bronze wurde sie für ihr Engagement im Ehrenamt gewürdigt. Aktuell ist Christa Wolf eine von vier Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl für die Auszeichnung „Altenburgerin / Altenburger des Jahres“ nominiert sind. Die Stimmabgabe dafür endet am 15. September.

Für die Zukunft wünscht sich Christa Wolf mehr Mitglieder für den Verein. „Ich hoffe, dass wir bestehen bleiben. Das wird in der heutigen Zeit immer schwieriger. Es ist nicht mehr so leicht, Mitglieder und Übungsleiter zu finden.“

Christa Wolf fühlte sich beim SV Lokomotive Altenburg immer gutaufgehoben und respektiert. Ihr Dank gilt allen, die sich für den Verein engagierten, besonders den Vorsitzenden. „Die Turnhalle war meine zweite Heimat. Ich bin stolz darauf, dass ich so lange im Verein durchgehalten habe.“

Von Lisa Gerth