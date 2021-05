Altenburger Land

Der Männertag ist normalerweise der Donnerstag, an dem Scharen von Freundeskreisen zusammen mit ihren Fahrrädern losziehen. In der großen Gruppe ist das schon zum zweiten Mal in Folge nicht möglich. Doch wer das als Ausrede benutzen will, um mit der Familie gemütlich auf dem Sofa sitzen zu bleiben, der kann am Donnerstag einfach zwei Freunden zusehen, wie sie in die Pedale treten. Startpunkt: Heiligenstadt in Thüringen. Ziel: Ho-Chi-Minh-Stadt in Saigon. Mit dem Fahrrad. Otti und Keule heißen die beiden Abenteurer. Regisseur Waldemar Schleicher hat sie begleitet. Der Kinofilm „Verplant - Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“ ist ab 0 Uhr am Donnerstag 48 Stunden mit einem Online-Ticket verfügbar, wie das Kino Capitol bekanntgibt. Tickets für 10 Euro können auf kino-on-demand.com vorbestellt werden.

Reservieren: Golfbahn in Groitzsch

Wer doch etwas aktiver werden will, kann mit der Familie zum Abenteuergolf nach Groitzsch aufbrechen. Von Donnerstag bis Sonntag hat der Golfpark ab 10 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet. Wichtig: Es muss ein Termin reserviert werden. Das geht online unter www.abenteuergolf-groitzsch.de. Eine Bahn ist maximal mit zwei Erwachsenen zuzüglich Kindern unter 14 Jahren reservierbar. Insgesamt stehen 18 Bahnen mit verschiedenen Hindernissen und Besonderheiten zur Verfügung.

Cocktailwagen in Treben

Auch in diesem Jahr behilft sich Daniel Oehler zum Männertag mit einer To-go-Variante seines Cocktailwagens: Auf dem Parkplatz des ehemaligen Konsums Treben an der Bundesstraße 93 bietet er frische Cocktails, frisch gezapftes Bier und frisch gegrillten Mutzbraten an: alles zum Mitnehmen und unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln, wie Oehler betont. Ab 10 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein verkauft er Erfrischungen. Und welche Cocktails sind bei ihm besonders beliebt? „Im Sommer natürlich der Mojito. Die Damen nehmen gerne eine Pina Colada und für die Kinder gibt es etwas Frisch-Fruchtiges“, kündigt Oehler an. Er hofft auf ein paar durstige Radler, die des Weges kommen, auch wenn der Wetterbericht noch zu wünschen übrig lässt.

Roster und Irrgarten in Kohren-Sahlis

Wer sich etwas weiter treiben lassen will, über die Landkreisgrenzen hinaus, der kann sich in Kohren-Sahlis bei der Gaststätte Lindenvorwerk Linda Nr. 33 den „Männertag-To-Go“ mitnehmen: Roster im Brötchen und Bier in der Flasche gibt es hier ab 10 Uhr bis zum späten Nachmittag.

Gleich neben der Gaststätte Lindenvorwerk lockt der Irrgarten der Sinne. Von Donnerstag bis Sonntag öffnet der Natur-Irrgarten am Himmelfahrtswochenende zwischen 10 und 18 Uhr auf Terminvereinbarung und gegen Vorlage eines negativen Corona-Tests. Ebenso erforderlich ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes. Über drei Kilometer Weg führen durch rund 9000 Hainbuchen. Reservierung unter 034344 66966. Weitere Informationen unter www.irrgarten-der-sinne.de.

Absagen wegen der Wetterprognose

Die Straußenfarm Burkhardt in Lumpzig hatte eigentlich geplant, frische Straußenroster zu grillen und zum Mitnehmen anzubieten, aber aufgrund der schlechten Wettervoraussage haben sich Monika und Bertram Burkhardt dagegen entschieden.

Auch Andy Staudacher von der Gaststätte „Am Stausee“ in Fockendorf, für viele ein traditioneller Anlaufpunkt am Männertag, hat sich gegen einen Außer-Haus-Verkauf entschieden – unter anderem wegen des schlechten Wetters. Aber auch wegen der mangelnden Wirtschaftlichkeit. „Das lohnt sich für uns einfach nicht. Wir warten , dass die Biergärten wieder aufmachen dürfen“, sagt der Inhaber.

Von Katharina Stork