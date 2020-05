Christi Himmelfahrt unter Auflagen: Tipps für Ausflüge im Altenburger Land

Altenburg

Die einen feiern am Donnerstag Männertag, die anderen Christi Himmelfahrt. Doch so oder so ist es ein Feiertag – mit viel Gelegenheit für innere oder gastronomische Einkehr. Die OVZ hat ein paar Ereignisorte zusammengestellt. Die Übersicht ist nicht vollständig, soll aber ein paar Anregungen geben.

Die Kirchgemeinden im Altenburger Land laden an verschiedenen Orten zu Gottesdiensten unter freiem Himmel ein. So gibt es auf der Freilichtbühne des Kulturfördervereins Wintersdorf ab 10 Uhr einen Gottesdienst am Piratenschiff, veranstaltet von der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde an Pleiße und Schnauder. Es ist die erste Veranstaltung im neuen Kulturtheater am Haselbacher See.

Im Pfarrhof Nöbdenitz gibt es ab 10 Uhr einen Himmelfahrts-Gottesdienst unter der Tausendjährigen Eiche, geleitet von Pfarrer Dietmar Wiegand. Dazu spielt Bläsermusik.

Am Fuße der Tausendjährigen Eiche in Nöbdenitz ist Gelegenheit zum Innehalten. Quelle: Mario Jahn

Die Evangelische Kirchgemeinde Altenburg zieht es aufs Land. Zwar kann die beliebte Radtour, die traditionell an der Brüderkirche startet, in diesem Jahr nicht stattfinden. „Doch alle Gemeindeglieder und andere Interessierte sind herzlich eingeladen, sich individuell auf den Weg zu machen zu unseren Open-Air-Gottesdiensten in Maltis und Romschütz“, sagt Pfarrer Andreas Gießler. Um 11 Uhr beginnt die Andacht vor der St. Matthäuskirche in Romschütz, um 14 Uhr vor der Dorfkirche in Maltis. Die Besucher können wahlweise stehen oder sitzen, Stühle und Bänke sind vorhanden.

Cocktail to go in Treben

Ein durch und durch weltliches Angebot macht Daniel Oehler vom Catering-Unternehmen „ Oehler Cocktail & Event“: Er stellt am Donnerstag ab 10 Uhr einen Cocktail-Wagen auf dem Parkplatz des ehemaligen Konsums an der B 93 in Treben auf. „Im Zuge der Corona-Krise müssen wir kreativ werden. Es herrscht ja ein Veranstaltungsverbot. Deshalb haben wir uns für eine Alternative entschieden“, erklärt Oehler. Der Plan sehe vor, dass es am Männertag Cocktails und Mutzbraten – ähnlich einem Straßenverkauf – zum Mitnehmen auf die Hand gibt.

In Fockendorf gibt es in der Gaststätte „Am Stausee“ ab 10 Uhr auch musikalische Unterhaltung. Geschäftsführer Andy Staudacher erklärt: „Die Tische im Biergarten sind mit ausreichend Abstand voneinander aufgestellt. Außerdem sind es nur knapp die Hälfte der Tische, die wir normalerweise haben.“ Nachmittags erwartet Staudacher einen Wechsel des Publikums. Damit sei auch ein Wechsel im Musikprogramm vorgesehen: DJ Bonzay legt auf. Bis etwa 17 Uhr soll es gehen. Die Gaststätte ist auf ein größeres Publikum eingestellt.

Anders bei der Bockwindmühle in Lumpzig. Martin Burkhardt vom Verein Altenburger Bauernhöfe hat sich bewusst entschieden, zu Himmelfahrt nichts stattfinden zu lassen. „Unter so hohen Auflagen wollen wir derzeit nichts veranstalten“, so Burkhardt. Er werde zwar perspektivisch auf aktuelle Lockerungen reagieren, am Donnerstag sehe er aber noch keine Möglichkeiten.

Kohlebahnen fahren nicht

Auch beim Verein Kohlebahnen in Meuselwitz steht noch alles still. Die Züge fahren bis auf Weiteres nicht, auch nicht am Männertag. „Wir müssen bis zum 31. Mai die Füße still halten. Zum 1. Juni könnte es sein, dass die Züge wieder fahren dürfen“, stellt Christine Hartung vom Verein in Aussicht. Dem Verein fehle im Moment das Personal, das die Einhaltung der Auflagen kontrollieren kann.

Tag der offenen Tür mit Straußen- und Emuküken

Die Emu-Küken in Hartha sind erst vor Kurzem geschlüpft. Quelle: Straußenfarm Burkhardt

Einen Tag der offenen Tür gibt es ab 10 Uhr auf der Straußenfarm Burkhardt im Lumpziger Ortsteil Hartha. „Wir gestalten alles so, dass wir alle Corona-Auflagen einhalten können”, sagt Monika Burkhardt. Der Tag sei im Freien geplant, für ausreichend Abstand. Da alles Verzehrbare imbissmäßig zum Mitnehmen vorgesehen sei, benötigten die Besucher auch keine Atemschutzmasken, erklärt sie. „Die Bockwurst oder Roster gibt es auf die Hand und die Menschen können sich die Tiere ansehen.” Möchte jemand mehr über die Tiere erfahren, seien Infogespräche möglich. Ein besonderer Hingucker seien derzeit die frisch geschlüpften Straußen- und Emuküken.

In Altenburg hat am Donnerstag das Labyrinthehaus seinen ersten Öffnungstag nach der Corona-Zwangspause. Ab 10 Uhr können wieder Unerschrockene durch die Gänge am Hausweg 40 irren.

Tiershows auf dem Probst-Hof

Auf dem Probst-Hof im Schmöllner Ortsteil Kummer, Nitzschkaer Straße 7, gibt es ein spezielles Himmelfahrts-Programm ab 14 Uhr. Im Kiosk am Hofcafé gebe es für Besucher Getränke, Waffeln, Eis und Kuchen, kündigt Maike Probst an. Außerdem könne man auf Pferden und Eseln reiten. Geplant ist darüber hinaus eine Tiershow mit Hunden sowie eine mit den Berberaffen im Innenhof.

Die Berberaffen sorgen auf dem Probsthof in Kummer für Stimmung. Quelle: Probsthof

Maike Probst bedauert jedoch, dass aufgrund der Corona-Auflagen nicht alle Bereiche des Hofes zugänglich sein können. Die Spielplätze, Trampoline und Indoor-Spielstätten seien noch bis 1. Juni dicht. Selbst die Holzspielplätze im Freien dürften nicht betreten werden, erklärt Probst, da sie – anders als die kommunalen Spielplätze – gewerblich sind. Deshalb habe sich der Probst-Hof entschieden, den Eintrittspreis zu senken. Statt 15 Euro pro Person kostet der Eintritt aktuell 10 Euro.

In der Gaststätte „Poschwitzer Höhe“ in Altenburg ist am Männertag ganz normaler Betrieb. Normal unter Corona-Auflagen. „Wir sind ja noch in der Corona-Zeit, wir können nicht wirklich etwas zum Männertag organisieren“, bedauert Betreiber Jörg Wenzel. Doch mit Bedienung und gutem Essen können die Gäste am Feiertag rechnen, wirbt Wenzel. Los geht es in der Poschwitzer Straße 100 um 10 Uhr.

Gleich hinter der Landkreisgrenze, in Meerane, fahren die Betreiber des Romantik Hotels Schwanefeld musikalische Unterhaltung auf. Unter Auflagen soll hier ab 14 Uhr ein Dixieland-Konzert stattfinden, erklärt Jana Wenzel. Die Steep Wall Stompers sollen am Männertag Stimmung machen. Das Konzert sei eine Tradition des Hotels in der Schwanefelder Straße 22.

Das ist am Männertag erlaubt In der Thüringer Coronavirus-Eindämmungsverordnung ist festgelegt, dass Angehörige eines Haushalts, also in der Regel eine Familie, sich mit den Angehörigen eines weiteren Haushalts treffen können. Größere Zusammenkünfte sind nicht gestattet. Außerdem gilt das Abstandsgebot von anderthalb Metern. Mit Kontrollen von Polizei und Ordnungsbehörden der Kommunen ist zu rechnen. Sonderregelungen für den Vatertag, wie zum Beispiel Alkoholbeschränkungen oder -verbote, seien nicht geplant, teilt die Thüringer Staatskanzlei mit.

