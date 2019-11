Am Abend mancher Tage bieten sich besondere Gelegenheiten – eine Zeitreise in die 1970er etwa, als die metaphernreiche Musik der Ostrockbands noch eine Botschaft hatte. Joachim Krause, einstiger Texter der Gruppe Lift, trat in Dialog mit Manuel Schmid, der den Liedern der DDR-Bands seine ganz eigene Färbung gab.