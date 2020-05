Abschied: Christian Horn ist bald nicht mehr Altenburgs Schloss- und Kulturdirektor

Altenburg

Nein, von Prahlerei ist bei Christian Horn überhaupt nichts zu spüren. Ein wenig Stolz ist dem Direktor des Schloss- und Kulturbetriebs indes schon anzumerken, wenn er auf das zurück blickt, was er mit seinem Team in den vergangenen vier Jahren in Altenburg erreicht hat. Und ein kleines bisschen Wehmut schwingt auch in seiner Stimme mit: In knapp drei Wochen endet sein Arbeitsverhältnis, geht es für den 47-Jährigen auf zu neuen Ufern.

Masterplan für die Ewigkeit

„Ich denke wir können eine enorm reiche Bilanz vorweisen“, zieht Horn, auf das Erreichte angesprochen, ein positives Fazit. Die Erweiterung der Dauerausstellung in den herzoglichen Gemächern, die zahlreichen regionalen Themen – vom Fotoatelier Kersten bis zur Altenburger Kunsthütte – , die in Sonderschauen aufgegriffen wurden, die Konzeption der Spielewelt, die tatkräftige Unterstützung der Stadtmensch-Initiative – „all das sind wesentliche Schritte, die wir gegangen sind“, ist Horn überzeugt.

Eine Entwicklung, die der Schloss- und Kulturdirektor vor allem auch als Teamleistung verstanden wissen will. Gerade die Spielewelt, die trotz manchen Rückschlags weiter auf Kurs ist, sei hierfür ein Paradebeispiel. „Hier haben wir einen Masterplan entwickelt, der für die Ewigkeit geschrieben ist und auch Fragen des Städtebaus, des Storytellings und der touristischen Vermarktung in den Blick nimmt“, ist er sich sicher.

sAuch skurril – wie in der „Intrige im Goldsaal“ – ging es mitunter in den Ausstellungen zu. Quelle: Mario Jahn

Vielfalt war oberstes Gebot

Daneben sei es im Verbund über vier Jahre gelungen, immer wieder Ausrufezeichen zu setzen. Ganz vornan stehe dabei sicherlich die bis zum Ausbruch der Krise mit einem Besucherrekord punktende Playmobil-Ausstellung, aber auch andere Formate hätten Macher und Publikum immer wieder gefordert. So bot die „Intrige im Goldsaal“ gänzlich ungewöhnliche Einblicke in das Schloss und das Museumswesen an sich, die Kooperation mit dem Theater bei der Ausgestaltung der Dauerausstellung der herzoglichen Gemächer eröffnete neue Möglichkeiten.

„Es ging uns immer um die Vielfalt der Angebote, auch wenn manches auch einmal nicht so attraktiv war“, erklärt er und spielt dabei auf die Schau zur Altenburger Kunsthütte an, die als Weihnachtsausstellung am Publikum vorbei geplant worden sei. Trotzdem seien die Skatstädter stets offen für Neues geblieben. „Hier ist immer sehr viel unterschiedliches möglich, man wird nie in eine Ecke gestellt oder kritisiert, nur Hochkultur oder nur Pop zu bieten“, spricht Horn aus Erfahrung.

Diese Freiheit habe man sich bewusst auch in der Öffentlichkeitsarbeit bewahrt: Jahrespressekonferenzen, die mal in einem Metallbaubetrieb, mal im Kino und mal im Medizinischen Zentrallabor abgehalten wurden, sprechen da eine deutliche Sprache.

Die Schau zur Altenburger Kunsthütte bot neue Einblicke – war jedoch am Weihnachtspublikum vorbei geplant. Quelle: Mario Jahn

Alles, aber nicht geräuschlos

Dennoch, bei allen Erfolgen, gänzlich geräuschlos ging Horns Amtszeit nicht über die Bühne. So waren nicht wenige Beobachter überrascht, als der Direktor bereits knapp zwei Jahre nach Dienstantritt in einem offenen Brief an den Stadtrat verkündete, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen – und dabei auch scharfe Kritik am damaligen Oberbürgermeister Michael Wolf übte, ohne indes allzu konkret zu werden.

Auch zwei Jahre später hält sich der Kulturmacher mit deutlichen Worten zurück. Er sei 2016 mit einem klaren Auftrag angetreten: die Ausstrahlungskraft des Schloss- und Kulturbetriebs zu erhöhen. Dafür habe es umfassende Entwicklungen benötigt, insbesondere in der Organisationsstruktur. „Irgendwann wurde jedoch der Spagat aus an mich gestellten Erwartungen und den Mitteln, die ich dafür an die Hand bekam, zu groß“, bleibt Horn auch auf mehrfache Nachfrage vorsichtig. Er habe von seinem Arbeitgeber strategische Unterstützung gebraucht, um den Wandel voran zu treiben – und die, so ist heraus zu hören, offenbar nicht ausreichend bekommen.

Vielfalt galt auch für Pressekonferenzen, die schon mal im Medizinischen Zentrallabor stattfanden. Quelle: Mario Jahn

Reibungen gab es auch intern auf dem Schlossberg, Vorwürfe vom „wegekeln“ langgedienter Mitarbeiter machten die Runde. Das könne er so nicht bestätigen, betont Horn. Wie in anderen Betrieben gelte auch auf dem Schloss die Faustregel: Ein Teil der Mitarbeiter gehe innovative Wege mit, ein Teil verhalte sich neutral und ein Teil wolle an Altbekanntem festhalten. „Die Frage ist dann, wie sich die Mitarbeiterschaft insgesamt in die Zukunft bewegt“, versucht Horn, diplomatisch zu bleiben.

Neue Herausforderung in Kanada

Mit all diesen Erfahrungen – positiv wie negativ – im Rücken geht es für Christian Horn nun in den nächsten beruflichen Abschnitt. Und der führt ihn über den großen Teich: „Ich werde für ein halbes Jahr am Institut für Stadtentwicklung und Regionalplanung im kanadischen Montreal forschen“, kündigt er an. Seine Erfahrungen, insbesondere aus der Konzeption der Spielewelt, dürften dort einfließen.

Für das Residenzschloss wünscht Horn sich vor allem, dass Vielfalt, Engagement und Akzeptanz in Team und Bevölkerung groß bleiben. Und dass das Areal, bei einem etwaigen Gang in die geplante Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten, gerade mit Blick auf nötige Sanierungen, entsprechend zum Zug kommt. Eine Entwicklung, die er auch in Kanada aufmerksam verfolgen dürfte.

