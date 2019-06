Altenburg

Muskelspiel in der CDU-Fraktion des Kreistags: In einer Kampfabstimmung hat Christoph Zippel am Montagabend Frank Tanzmann den Fraktionsvorsitz weggeschnappt. Zum genauen Ergebnis wollte sich auf OVZ-Nachfrage am Dienstag jedoch niemand äußern. Es ist aber von einem knappen Votum für den Landtagsabgeordneten und gegen seinen Vorgänger auszugehen.

Tanzmann nimmt Niederlage sportlich

„Die Entscheidung fiel mehrheitlich für Christoph Zippel“, sagte Fraktionsgeschäftsführer Thomas Gumprecht zur Wahl, bei der elf von 13 Fraktionsmitgliedern anwesend waren. „Das genaue Ergebnis unterliegt dem Fraktionsgeheimnis“, erklärte Zippel und ergänzte, dass selbst eine Stimme eine „deutliche Mehrheit“ sei. Auch Tanzmann hielt sich bedeckt: „Es war nicht eindeutig.“ Der 34-Jährige, der die CDU-Fraktion ab Amtsantritt von Landrat Uwe Melzer ein Jahr lang führte, nahm seine Niederlage sportlich: „Wer gegen einen anderen antritt, kann auch verlieren.“

Wie ernst das gemeint ist, belegt der Fakt, dass sich Tanzmann im Anschluss – wie auch Jürgen Ronneburger – zum Fraktionsvize wählen ließ. „Ich spüre keine Verbitterung und sehe keine Probleme für eine weitere Zusammenarbeit“, erklärte Tanzmann. „Ich bringe mich immer für die Sache ein.“ Als Beleg dafür führte ausgerechnet sein Kontrahent die weitere Zusammenarbeit zwischen beiden nach Tanzmanns Erstrunden-Niederlage um die Nominierung für die Landtagskandidatur vor sechs Jahren an.

Zippel legt Fraktionsvorsitz im Stadtrat nieder

Aus heiterem Himmel kam die Kampfkandidatur für Tanzmann auf der ersten Fraktionssitzung vor zwei Wochen aber nicht. Nach OVZ-Informationen hatte es intern Kritik an seiner Führung und Stimmen gegeben, die deswegen Zippel für geeigneter hielten. Das bestätigte Letzterer indirekt: „Ich bin von Mitgliedern gefragt worden.“ Die Gefahr einer Spaltung der CDU im Kreistag sieht Tanzmann trotz der Entwicklung nicht.

Allerdings wirkt sich Zippels neuer Job auf den Stadtrat Altenburg aus. Wie der 36-Jährige erklärte, lehne er eine „Ämterhäufung“ ab“ und führt die Fraktion dort nur noch bis zur Neuwahl des Postens im August: „Wir haben viele kompetente Leute und ich Stellvertreter, die das jederzeit übernehmen können.“ Tanzmann, der auch im Stadtrat sitzt, hat jedenfalls keine Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz.

Von Thomas Haegeler