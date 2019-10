Christoph Zippel will ländlichen Raum besonders fördern

In einer Serie zur Landtagswahl stellt die OVZ alle Direktkandidaten aus dem Altenburger Land vor. Im Mittelpunkt stehen drei Themen, die im Kreis besonders bewegen: Schulen, Sicherheit, Finanzen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Zippel tritt im Wahlkreis 44 an, will den ländlichen Raum besonders fördern und weiteren Problemen mit zusätzlichen Steuermilliarden begegnen.