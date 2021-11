Altenburg

Torge Dermitzel initiierte im Juli dieses Jahres den ersten Christopher Street Day, kurz CSD, in Altenburg. Dort demonstrierten rund 600 Menschen für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. Nun starten die Vorbereitungen für den Folgetermin im nächsten Jahr, ein erstes Planungstreffen des CSD-Bündnisses fand schon statt. Im Interview mit der OVZ spricht der 22-Jährige über die Nachwirkungen der ersten Demo im Juli und warum es wichtig ist, weiterzumachen.

Vor dem ersten CSD in Altenburg erhielten Sie sogar Morddrohungen. Seit diesem Tag sind fünf Monate verstrichen. Sind die Zeiten der Anfeindungen nun vorbei?

Wir vom CSD-Bündnis bekommen über Instagram nach wie vor Beleidigungen und Drohungen. Das zeigt, wie nötig es ist, weiterhin sichtbar zu sein und den Leuten zu erklären, warum wir das machen.

Woher nehmen Sie die Energie weiterzumachen, trotz des Gegenwinds?

Es gibt in Deutschland immer noch institutionelle Diskriminierungen, zum Beispiel das Blutspendeverbot für Homo- und Transsexuelle oder das Transsexuellengesetz, das Transsexualität als psychische Krankheit wertet. Hinzu kommt der gesellschaftliche Druck: Viele trauen sich nicht, sich zu outen. Denn es wird von Anfang an in Kinderbüchern, in der Schule, im Radio, im Fernsehen, erzählt: ,Der Mann liebt eine Frau und die Frau liebt einen Mann. Das ist die Norm.’ Deshalb ist es wichtig, zu zeigen: Hey, wir sind auch da.

Wie kann ein Tag wie der CSD da helfen?

Am CSD sind wir sichtbar. Da hat sich vielleicht für einige Leute etwas getan, weil sie sich das angeguckt haben. Wir beantworten Fragen, die die Menschen sonst nie stellen können. Aber vor allem ist der CSD für uns selbst da. Es ist ein geschützter Raum, an dem man sich nicht unwohl fühlen muss. Ich könnte einen Rock tragen und niemand würde es hinterfragen, denn Geschlechterrollen spielen an diesem Tag keine Rolle.

Die Teilnehmenden am Christopher Street Day trugen bunte Farben – als Symbol für die Vielfalt der Lebensweisen. Quelle: Maximilian Reymann

Diesen einen Tag gab es nun in Altenburg. Rückblickend gefragt: Hat der denn etwas bewirkt?

Inzwischen spricht eigentlich niemand mehr davon. Ich würde daraus aber nicht schlussfolgern, dass es deshalb nichts bewirkt hat. Viele waren vorher genervt und haben dann im Nachhinein gesagt, sie hätten es sich schlimmer vorgestellt. Manche waren sogar begeistert: ,So viele junge Menschen, und auch noch so bunt.’ Außerdem kamen zum Beispiel während der Veranstaltung zwei junge Mädchen auf mich zu, sie hatten sich an diesem Tag bei ihren Eltern geoutet.

Was war am CSD im Juli der schönste Moment für Sie?

Es gab einen Moment, als wir die Moritzstraße herunterkamen. Da habe ich mich umgedreht und die ganze Straße war voll mit Menschen. Zu sehen, wie viele wir waren, das war krass.

Das erste Planungstreffen für den nächsten CSD fand schon Anfang November statt. Was wird im nächsten Jahr anders sein?

Beim ersten Treffen haben wir erst einmal vor allem Feedback gesammelt - Was lief gut? Was lief schlecht? Dabei gab es in einer Sache Konsens: Es war zu wenig ,Warum?’ – Warum sind wir hier, warum machen wir das? Nächstes Jahr wollen wir deshalb mehr in die Aufklärung gehen, nämlich warum es den CSD nach wie vor braucht. Denn das verstehen viele Leute nicht, sie denken: Ihr habt doch jetzt die Ehe für alle, was wollt ihr denn noch? Es wird auch nächstes Mal bei dem Straßenfestcharakter bleiben, also einer friedvollen Demo mit Musik – aber mit mehr Vermittlung und mehr Gesprächsangeboten.

Für den diesjährigen CSD in Altenburg war bundesweit mobilisiert worden, außerdem war es der erste in Altenburg überhaupt. Ohne diesen Hype – denken Sie, dass wieder so viele mitmachen?

Ich denke, es werden tendenziell eher mehr sein. Beim letzten CSD kamen tatsächlich die meisten aus dem Altenburger Land, nur ein Bruchteil von außerhalb – obwohl bundesweit mobilisiert wurde. Und manche hatten damals überhaupt nicht mitbekommen, dass der CSD stattfand.

Was erhoffst du dir vom zweiten Altenburger CSD?

Ich wünsche mir, dass die Leute verstehen, dass solche Diskriminierungen in Deutschland existieren. Das ist die Realität. Man wird Diskriminierungen nie vollständig abschaffen können. Das ist ein langer Prozess und es braucht Leute, die diesen anstoßen – Schritt für Schritt. Noch brauchen wir diesen geschützten Raum, das ist keine Extra-Wurst. Mein Traum ist, dass wir irgendwann keinen CSD mehr brauchen.

