Christopher-Street-Day: Viele Sperrungen am Samstag in Altenburger Innenstadt

Altenburg

Noch vor wenigen Wochen war unsicher, wie der erste Christopher-Street-Day in Altenburg über die Bühne geht. Doch inzwischen zeichnet sich ab: Der Stadt steht am Sonnabend eine außergewöhnliche Großveranstaltung ins Haus. Das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde stellt rund 1500 Teilnehmende in Aussicht. So viele Gäste und Mitwirkende habe der Veranstalter, die Thüringer Vereinigung des Lesben- und Schwulen-Verbandes in Deutschland (LSVD) angemeldet.

Das hat Auswirkungen auf die Altenburger Innenstadt. Es komme zu erheblichen Einschränkungen und Straßensperrungen im Stadtgebiet, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. Aufgrund der Auftaktkundgebung am Bahnhof mit anschließender Parade durch die Stadt kommt es ab 11 Uhr bis etwa 12 Uhr zur Vollsperrung der Wettinerstraße zwischen Leipziger und Gerhart-Hauptmann-Straße.

Sperrungen entlang der Parade-Strecke

Während der Parade werden zudem noch einige weitere Straßen gesperrt – jeweils kurzzeitig im Zeitfenster zwischen 11 und voraussichtlich 13 Uhr. Dazu zählen die Gabelentzstraße, der Pauritzer Platz, die Rosa-Luxemburg-Straße, der Theaterplatz, die Wallstraße, die Straßen Am Kleinen Teich, Teichplan, Teichstraße, Roßplan sowie die Moritzstraße.

Besonders von Sperrungen betroffen ist der Markt einschließlich Korn- und Topfmarkt. Dort soll die Schlusskundgebung stattfinden, außerdem ist den gesamten Nachmittag über ein buntes Bühnenprogramm geplant (die OVZ berichtete). Aufgrund der damit verbundenen Aufbauarbeiten werden die drei Marktareale am Samstag bereits ab 8 Uhr für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt.

Regenbogenflagge am Rathaus

Ab etwa 12 Uhr ist auch mit Sperrungen der Straße Bei der Brüderkirche, der Klostergasse, der Kesselgasse, des Weibermarktes, der Spiegelgasse und eines Teiles der Jüdengasse zu rechnen. Der samstägliche Wochenmarkt entfällt.

Der erste Christopher-Street-Day (CSD) in der Skatstadt wurde organisiert vom CSD-Bündnis Altenburg. Der Aktionstag steht unter dem Motto „Farbe bekennen – der Regenbogen kennt kein Braun“. „Ich freue mich, dass die Veranstalterinnen und Veranstalter des Altenburger CSD hier ein deutliches Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen. Ich unterstütze dies uneingeschränkt“, sagt Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Am Freitagnachmittag wird am Rathaus die Regenbogenflagge gehisst.

Von LVZ