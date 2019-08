Wintersdorf

Seit einem Vierteljahrhundert sind die Motorradfreunde Wintersdorf am zweiten Augustwochenende die Gastgeber eines Bikertreffens. Dementsprechend knatterte es am Sonnabend wieder gewaltig rund ums Clubhaus der Motorradfreunde im Meuselwitzer Ortsteil Waltersdorf. Denn dort stieg nicht nur die gemütliche Party am Abend, vielmehr war es am Nachmittag auch der Treff für die traditionelle Ausfahrt. Die Runde über Altenburg, Mehna, Starkenberg, Meuselwitz, Lucka und den Haselbacher See vorbei wieder zurück nach Waltersdorf war auch diesmal der Höhepunkt des Treffens.

Mit 200 Bikes durch den Kreis

Laut Auskunft der Organisatoren hatten sich diesmal daran über 200 Motorräder beteiligt. Einer der Fahrer war Claus Katzenberger. „Wir kommen als Osterland-Biker jedes Jahr zur Ausfahrt“, erzählt der Harley-Pilot vor dem Start. Seitdem er 18 Jahre alt ist, sitze er auf Zweirädern aller Klassen. Inzwischen lasse er es aber ruhiger angehen und cruise gern. Nichtsdestotrotz sei die Runde mit den Wintersdorfern für ihn natürlich Pflicht, so der Altenburger Unternehmer.

Pokale interessieren nicht

Unter den Teilnehmern waren wie immer auch Leute von den befreundeten Clubs, sagt der Präsident der Motorradfreunde Wintersdorf, Siegfried „Siggi“ Neitschmann, und nennt den Stahlpakt Altenburg, Schmölln und Schleiz, die Biker aus Wilchwitz oder die der „Metal Skulls Sachsen“, die wohl der „größte Haufen“ Teilnehmer waren. Zumindest gab es dafür den Pokal. Obgleich die Wettbewerbe um die Pokale nicht mehr die große Zugkraft haben. Eigentlich sollten auch der Fahrer mit der weitesten Anreise oder dem ältesten Motorrad gekürt werden. Die Listen, auf denen die Biker ihre Details dazu eintragen sollten, blieben aber weitgehend leer. „Ach, wenn die Jungs nicht wollen, dann lassen wir es“, meint Wintersdorfs Chefbiker tiefenentspannt.

Zwei Räder und acht Zylinder

Mirko Schatz ist mit seiner Boss Hoss aus Rositz zum Bikertreffen gekommen. Quelle: Jörg Reuter

Einen Pokal für das Gefährt mit dem größten Hubraum haben die Organisatoren zwar nicht ausgelobt. Gewinner wäre aber mit ziemlicher Sicherheit Mirko Schatz geworden. Der Rositzer kam mit seiner Boss Hoss, einer der auffälligsten Maschinen. „Angetrieben wird sie von einem Chevy-V-Acht-Block mit 6,2 Litern Hubraum.“ Das Aggregat, eigentlich ein PKW-Motor, leiste 430 Pferdestärken und fahre schnell, so Schatz. Wie schnell genau, wisse er nicht. „Ich habe sie noch nie ausgefahren, der erste Gang geht allein bis 210 km/h und ich kenne Leute, die sind mit ihrer Boss Hoss schon 300 gefahren. Aber dafür sind die Maschinen nicht unbedingt ausgelegt“, plaudert er, bevor er seine Augenweide auf zwei Rädern zur Runde startet.

Nach der Ausfahrt folgte ein gemütlicher Abend bei Live-Musik, aber deutlich weniger Gästen als am Nachmittag.

Von Jörg Reuter