Nobitz

Aufmerksame Beobachter werden es bereits bemerkt haben: Es ist Zirkuszeit in Nobitz.Von Donnerstag bis Sonntag gastiert der Circus Bravo auf der Freifläche an der Ecke Peniger/Wilchwitzer Straße – und hat ein buntes Programm mit im Gepäck.

So werden im Zirkuszelt unter Leitung von Direktor Karl-Heinz Köllner Einlagen von Artistik bis Tiershows geboten. Neben einer Kamel-Karawane finden sich auch Pferdedressuren im Programm. Daneben wollen Seiltänzer und Schlangenmenschen, Feuerschlucker und eine Wildwestshow mit Cowboys und Lassospielen für große Augen im Publikum sorgen.

Darbietungen am Ringtrapez sowie Bodenakrobatik finden sich ebenso im Portfolio – und für den ein oder anderen Lacher sind die beiden Clowns Peppo und Peppino zuständig. All zu sehr schwitzen müssen die Besucher bei sommerlichen Temperaturen indes nicht. Das Zelt, teilt der Zirkus mit, sei angenehm temperiert.

Der Vorhang in der Manege lüftet sich von Donnerstag bis Samstag jeweils um 15.30 Uhr, sowie Sonntag um 11 Uhr. Donnerstag und Sonntag wird zum Familientag für alle Besucher lediglich der Kinderpreis fällig, am Freitag kommen Väter zum Papitag – in Begleitung einer zahlenden Person – kostenfrei in die Vorstellung.

Von Bastian Fischer