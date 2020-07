Urlaubsfeeling in Zeiten von Corona: Seit knapp neun Wochen verwandelt sich der Altenburger Markt immer zum Wochenende in ein kleines Kurzurlaubs-Domizil. Mit einem mobilen Cocktailangebot lockt die Firma „Oehler Cocktail und Event“ regelmäßig zig Besucher an. Und das Konzept könnte auch längerfristig tragen.