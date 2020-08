Altenburg/Kotteritz

Wochenende in Altenburg, ein lauer Sommerabend auf dem Markt. Über dem historischen Pflaster liegt Stimmengewirr, dazu leise Loungemusik. Einige Dutzend Gäste – zumeist 30plus – sitzen in Grüppchen, plaudern, entspannen, schlürfen Cocktails. Wer Glück hat, fläzt sogar im Liegestuhl, taucht die Füße in weichen Sand.

Daniel Oehler gehört zu den wenigen, die in dieser Szenerie arbeiten müssen. Er ist der Mann, der hier – im Wortsinn – den Hut aufhat. In seinem Cocktail-Wagen, platziert zwischen Rathaus und Tourismusinformation, kümmert er sich um die flüssige Versorgung, mixt ohne Unterlass Piña Colada, Caipirinha, Sex on the beach. Weil Corona dem Festival-Veranstalter aus Treben eine Zwangspause verordnet hat, kam er auf die Idee einer Open-air-Cocktailbar in Altenburgs guter Stube. Mit Erfolg: Jeden Freitag und Samstag von 18 bis 22 Uhr ist geöffnet, und an so manchem Abend ist reichlich Begängnis. Auch die begonnenen Sommerferien dämpfen die Nachfrage nur ein wenig.

Anzeige

Daniel Oehler hat auf dem Markt für die Cocktails den Hut auf. Quelle: Andy Drabek

Weitere LVZ+ Artikel

Besucher Sebastian Schwetlik ist, wie einige andere, gleich mit Kind und Kegel gekommen – der Sand an den Liegestühlen eignet sich schließlich auch für Kleinkinder zum Burgen bauen. „Ich bin total begeistert von der Aktion. Für die Kinder gibt es sogar Spielzeug und Wasserpistolen“, schwärmt Sebastian Schwetlik.

Je später der Abend, desto mehr Menschen tummeln sich. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung. „Schade nur, dass die Bar nicht noch ein wenig länger geöffnet hat“, sagt die 20-jährige Miriam Puchta, die zusammen mit Freunden gekommen ist. „22 Uhr fängt es gerade an, richtig Spaß zu machen – und dann muss man leider gehen.“

Im Alwo Garden in Kotteritz werden Snacks und Eistees kredenzt. Quelle: Andy Drabek

Doch nicht weit entfernt von Altenburg findet der Sommernachtstraum seine Fortsetzung. An der Alwo in Kotteritz ist – ebenso als Reaktion auf coronabedingte Einschränkungen – der Alwo Garden entstanden. Dort geht es gegen 22 Uhr erst richtig los. Das Publikum dort ist zumeist jünger als auf dem Markt, die Musik ist deutlich lauter. House, Techno und Lounge schallen aus den Boxen. Aber auch Grüppchen von Gästen gesetzteren Alters sind zu sehen, mischen sich unter die Jugendlichen.

So auch an diesem Wochenende. Die Wärme trocknet die Kehlen, es gibt hausgemachte Eistees und Limonaden. Außerdem den Alwo-Burger und Kleinigkeiten wie Brezeln und Nachos. Hängematten und Liegestühle laden zum Entspannen ein. Neuerdings kann auch in einem kleinen Pool gebadet werden. Wer lieber trocken am Ball bleibt, kann Volley-, Basket- oder Federball spielen oder sich an der Tischtennisplatte austoben. Dafür hat Veranstalter Paul Meier direkt vor dem Alwo-Eingang ein Areal mit Rasen, Sand und Kies abgezäunt.

In Kotteritz ist das Publikum im Durchschnitt jünger als auf dem Altenburger Markt. In Grüppchen wird geklönt und geschlürft. Quelle: Andy Drabek

Genau das Richtige für Besucherin Julia Voigt: „Ich freue mich einfach, wieder in Gesellschaft Musik zu hören und nebenbei Cocktails zu schlürfen“, erzählt die 20-Jährige. „Ich finde es auch mega, dass hier immer mal der ein oder andere DJ vorbeischaut.“ Geöffnet ist der Alwo-Garden jeden Freitag und Samstag von 18 Uhr bis open end, sonntags von 17 Uhr bis Sonnenuntergang. Der Eintritt ist, wie auf dem Altenburger Markt, frei.

Von Lisa-Marie Meyner