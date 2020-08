Cocktails statt Windhexe: Open-air-Angebote im Altenburger Land machen Lust auf mehr

Altenburg

Aus der Not eine Tugend machen: Wer dafür in Corona-Zeiten Beispiele sucht, wird im Altenburger Land fündig. Nachdem Gastronomen und Veranstalter ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten und nach wie vor insbesondere in geschlossenen Räumen Einschränkungen und Auflagen verzeichnen, blühen neue Ideen. Der Ratskeller machte bereits im Mai vor, was alles möglich ist. Da wurde der Markt mal eben zum Schauplatz für ein kreatives Abendessen im Auto. Auf dem Flugplatz Nobitz wummerte die Autodisco. Auch Konzerte, Gottesdienste und Kinoprogramme wurden an die frische Luft geholt. Und inzwischen zieht sogar maritimes Flair ins Altenburger Ackerland. Die Sandkästen auf dem Markt und der Pool in Kotteritz sind zwar noch nicht die ganz große Welle, aber beachtenswerte Angebote, um die Geselligkeit im Corona-Sommer nicht trocken zu legen.

Neue Form der Lebensqualität

Mehr noch: Die Pandemie-Kreativität verschafft neue Lebensqualität unter freiem Himmel, die vorher in dieser Form unbekannt oder selten war. Wer hätte gedacht, dass Altenburgs gute Stube mal zur festen Adresse eines allwöchentlichen Cocktail-Getümmels wird? Hat sich doch die Vorstellung abendlich hoch geklappter Bürgersteige längst zur Binsenweisheit verstetigt – sofern nicht gerade eine größere Veranstaltung ansteht. Das neue Angebot auf dem Markt ist nun der erfrischende Gegenentwurf zur rollenden Windhexe. Das Publikum belohnt das mit vielzähliger Anwesenheit.

Bitte nicht nachlassen

Bitte mehr davon – auch nach Corona! Altenburg und der Landkreis profitieren von diesem Plus an Geselligkeit und Miteinander. Der monatliche Feierabend-Treff hinter der Brüderkirche zeigte schon vor zwei Jahren, wie groß die Nachfrage ist. Und vielleicht ist es ja ein Zeichen, dass ausgerechnet Altenburg Ende August zum Schauplatz für das Festival „ Altenburg am Meer“ wird. An Liegestühle und Strandatmosphäre kann man sich gewöhnen.

Von Kay Würker