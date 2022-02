Comedian Harmonists: Altenburger Publikum feiert erste deutsche Boygroup

Altenburg

Es ist in Zeiten wie diesen fürs Theater fast wie ein Lottogewinn, wenn bereits vor der Premiere fast sämtliche Vorstellungen ausverkauft sind. Denn alltäglich ist das gerade nicht. Wenngleich es nur ein vergleichsweise kleiner Gewinn sein dürfte, da die aktuell gültige Thüringer Corona-Verordnung lediglich eine Auslastung von 40 Prozent erlaubt. Aber Geld ist bekanntlich nicht alles, vor allem in der Kunst. Und so wird es im Altenburg-Geraer Theater zumindest große Freude ausgelöst haben, dass das musikalisch-biografische Bühnenstück „Die Comedian Harmonists“ diesen Run auf die Karten ausgelöst hat.

Wer die mit dem Ticketkauf vergebenen Vorschusslorbeeren allerdings aus der Erwartungshaltung speiste, eine Art Max-Raabe-Abend zu erleben, liegt falsch. Enttäuscht dürfte er deswegen jedoch keineswegs sein. Das hat das Premierenpublikum am Sonntagabend im Altenburger Theaterzelt eindrucksvoll bewiesen. Frenetischer Beifall, Jubel, Trampeln, Bravo-Rufe galten bei weitem nicht nur dem exzellenten Vortrag solch unvergessener Evergreens wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“, sondern einem ergreifenden Blick hinter die Kulissen dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte der ersten deutschen Boygroup überhaupt.

Am Beginn stand eine Anzeige im Berliner Lokalanzeiger

Begonnen hat sie im Jahr 1927. Schwer beeindruckt vom amerikanischen Vokal-Quartett „The Revelers“ versucht der gerade erst volljährige Schauspielschüler und Arrangeur Harry Frommermann etwas ähnliches aufzubauen und sucht mit einer Annonce im Berliner Lokalanzeiger nach Berufssängern, nicht älter als 25 Jahre, mit schön klingenden Stimmen und täglich verfügbarer Zeit. Und er schafft es tatsächlich, mit Robert Biberti, Ari Leschnikoff, Roman Cycowski, Erich Collin und dem Pianisten Erwin Bootz ein Ensemble zu formen, dass unter dem Namen „Comedian Harmonists“ einen kometenhaften Aufstieg hinlegen sollte. Doch die rassistische Kulturpolitik des Nationalsozialismus beendete ihn 1935 abrupt.

In Szene gesetzt hat das Ganze Alexander Flache gemeinsam mit Dramaturgin Sophie Jira. Flache – ehemals selbst am hiesigen Theater engagiert und jetzt freischaffend tätig – führte erst im Sommer in der bitterbösen Komödie „Extrawurst“ Regie. Nun wechselte er vom Schauspiel ins Musiktheater, was in der Kulturlandschaft nicht unbedingt üblich ist. Doch das hat seinen Grund. Denn genauso wenig üblich ist es, dass Sänger in einem Stück fast gleich viel auch Schauspieler sein müssen. Den beiden Tenören Gustavo Mordente Eda (Ari) und Johannes Pietzonka (Erich), dem Bariton Alejandro Larraga Schleske (Roman), dem Bassbariton Kai Wefer (Harry), dem Bass Roman Astakhov (Robert) und sogar Kapellmeister Yury Ilinov (Erwin) gelingt dies beeindruckend. Und das, obwohl zudem nur zwei von ihnen in ihrer Muttersprache agieren.

Geldnöte, Freundschaft, Riesenerfolg, Auftrittsverbote

Sie lassen die Zuschauer an den Auseinandersetzungen angesichts der Geldnöte während der quälend langen Probenzeit, der sich langsam entwickelnden Freundschaft, der überströmenden Freude angesichts des Riesenerfolgs und den damit trotz der Weltwirtschaftskrise einsetzenden Geldsegen ebenso teilhaben wie an ihren Seelenqualen, als sich plötzlich wegen der drei jüdischen Mitglieder im Ensemble die gesamte Gruppe Konzertabsagen, Auftrittsverboten, bürokratischen Hürden und antisemitischen Schikanen gegenüber sieht und letztlich daran zerbricht.

Mammutaufgabe für Martin Andreas Greif – zu den zehn Rollen, die er spielt, gehört auch die eines SA-Manns. Quelle: Ronny Ristok

Einziger waschechter Schauspieler im Stück nach einem Buch von Gottfried Greifenhagen, das 1997 als Komödie am Kurfürstendamm in Berlin uraufgeführt wurde, ist Martin Andreas Greif. Er muss im Laufe des knapp zweistündigen Abends in insgesamt zehn Rollen schlüpfen – von der Wirtin in üppiger Witwe-Bolte-Ausstattung über einen Show-Moderator, Theaterdirektor, SA-Mann bis zum aalglatten, eiskalten Ministerialrat, der die Auftrittsverbote verkündet. Die Wandelbarkeit Greifs verblüffte ein ums andere Mal, anfangs noch etwas überdreht, war er später besonders in den Nazi-Charakteren beeindruckend. Petra Linsel-Mahrer entwarf die Kostüme und schuf zugleich eine eher spartanische, aber gleichfalls wandelbare Bühne, bei deren Umbau nicht nur die Techniker, sondern auch die Darsteller mitwirkten.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich kommt in einem Stück über die Comedian Harmonists die Musik nicht zu kurz. Insgesamt 14 Lieder aus dem großen Repertoire der Gruppe sind zu hören, brillant interpretiert von den fünf Sängern, ebenso brillant begleitet von Ilinov am Klavier, der auch die musikalische Leitung hat. Sie nehmen sich dabei, wie schon die Originale, selbst gern mal auf die Schippe, nicht zuletzt in sehenswerten Choreografien. Apropos Spaß: Der Kurzauftritt eines Johannes Heesters beim Vorsingen war ein köstlicher.

Info: Für die Vorstellung am 13. Februar, 18 Uhr, gibt es noch einige Karten. Für den 12., 17. und 20. Februar sowie den 12. Und 13. März kann man nur auf zurückgegebene Tickets hoffen. Allerdings soll die vorerst letzte Vorstellung am 6. Juni, 18 Uhr, in Kürze freigeschalten werden.

Hintergrund Die Comedian Harmonists sind ein Begriff überall in Deutschland, doch dass sie auch Bezug zur Ostthüringer Region haben, dürfte weitgehend unbekannt sein. Doch es gibt welche, wenn auch nur zwei kleine. Herausgefunden hat den einen der Altenburger Heimatforscher und Sachbuchautor Christian Repkewitz. In seinem gerade erschienenen Buch „Gefeiert! Verfolgt. Vergessen?“ porträtiert er jüdische Künstlerinnen und Künstler. Eine davon ist die 1873 in Berlin geborene und später als Altistin auf verschiedenen deutschen Bühnen aufgetretene Gertrud Fischer-Maretzki. Auch in Altenburg war sie zweimal, 1908 und 1910, im damaligen „Preußischen Hof” zu erleben. Ihr Sohn Rudolph, geboren 1898 in Berlin, organisierte als Leiter der Künstler- und Aufnahmeabteilung der Electrola GmbH die Titelauswahl und Plattenaufnahmen der Comedian Harmonists. Ende Juni 1933 wurde er wegen seiner jüdischen Abstammung in seiner Firma entlassen. Unmittelbar danach übernahm er als Sekretär die geschäftliche Korrespondenz der Comedian Harmonists. Nach dem Auseinanderbrechen der Gruppe verließen Rudolf Fischer und seine Frau im März 1935 gemeinsam mit Harry Frommermann, Roman Cycowski, Erich Collin und deren Ehefrauen Deutschland. Den zweiten Bezug steuert Dramaturgin Sophie Jira bei: Neben vielen anderen Städtern war auch in Gera 1933 ein geplantes Konzert der Comedian Harmonists ihrer jüdischen Mitglieder wegen abgesagt worden.

Von Ellen Paul