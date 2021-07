Commerzbank bleibt Altenburg mit Vor-Ort-Filiale treu

Altenburg

Das Bangen hat ein Ende: Die Commerzbank bleibt Altenburg mit ihrer Filiale treu. Wie das Frankfurter Geldhaus nach am Dienstag bekannt gab, steht die Vor-Ort-Vertretung in der Skatstadt mit ihren aktuell acht Mitarbeitenden nicht auf der Liste der insgesamt 390 Filialen, die ab Oktober geschlossen werden. Damit gehört Altenburg weiterhin zu dem künftig bundesweit 450 Standorte umfassenden Netz der Commerzbank, auf das man sich mit den Arbeitnehmervertretungen geeinigt hatte.

Altenburg wächst profitabel

Der Chef der Altenburger Commerzbank-Filiale, Philip Kley, sieht den Standort gut aufgestellt. Quelle: Mario Jahn

„Mit über 11 000 Privat- und Unternehmerkunden ist Altenburg ein bedeutender Standort für die Commerzbank, der profitabel wächst“, sagte Marktbereichsleiter Philip Kley und lieferte zugleich weitere Gründe für die Entscheidung. „Sowohl mit treuen Bestandskunden als auch mit Neukunden, die Wert auf persönliche Beratung legen, bauen wir unser Geschäft nachhaltig aus. Insbesondere in der Wertpapieranlage und im Kreditgeschäft ist die Nachfrage sehr gut.“

Angesichts dessen wundert es wenig, dass Kley den Blick nach vorn richtet: „Wir möchten unser Geschäft hier aktiv ausbauen und bieten weiterhin eine persönliche Beratung insbesondere zu Themen wie Geldanlage und Altersvorsorge als auch zu Ratenkrediten und Baufinanzierung an.“ Daneben baue man verstärkt auf telefonische Beratung. „Wir haben während der Pandemie festgestellt, dass Beratung ,remote’ ebenfalls gut funktioniert.“ Man bleibe digital und persönlich. „Denn das persönliche Gespräch ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unserer Kundenbetreuung.“

Bankgeschäfte bald vollständig per Smartphone

Die Commerzbank war wegen niedriger Zinsen und Missmanagement zuletzt in Schieflage geraten, was einen Sparkurs zur Folge hat. Allein im Vorjahr fuhr man einen Verlust in Höhe von 2,9 Milliarden Euro ein. Parallel zur Ausdünnung des Filialnetzes, wovon auch 17 Standorte in Sachsen betroffen sind, will das Geldhaus sein Beratungsangebot per Telefon, Video, Chat und Mail ausbauen, so dass Bankgeschäfte ab Ende 2022 auch vollständig per Smartphone erledigt werden können.

Von Thomas Haegeler