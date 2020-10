Corona: 18 Mitglieder des Gemischten Chores Altenburg infiziert

Altenburg

„Ja, es ist unser Chor.“ Christine Weise redet nicht lange um den heißen Brei. Mit entsprechenden Anrufen hatte die Vorstandsvorsitzende des Gemischten Chores Altenburg schon gerechnet, seit das Gesundheitsamt am Montagvormittag ein größeres Ausbruchsgeschehen in einem Altenburger Chor vermeldete. 18 von insgesamt 29 Sängerinnen und Sängern wurden demnach positiv getestet.

Weise : Alle Hygienemaßnahmen eingehalten

Vermutet wird jetzt, dass die letzte Probe am 14. Oktober der Ausgangspunkt der Infektion gewesen sein könnte, was sich Christine Weise aber nicht so recht erklären kann. Denn geprobt wurde wie schon seit Anfang Januar, als wegen Brandschutzmängeln die Brauerei nicht mehr zur Verfügung stand, in einem Raum der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Altenburg in der Ossietzkystraße 9. „Und das selbstverständlich wie immer seit der Wiederaufnahme der Proben nach dem Lockdown im Juni unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen“, versichert sie. Die da wären: ausreichend Platz für jeden Sänger, regelmäßiges Lüften, Desinfektionsspender, eigenes Notenmaterial. Ein entsprechendes Hygienekonzept liegt vor. Eingereicht und genehmigt werden musste es beim Gesundheitsamt aber nicht, sagt Weise.

Anzeige

Mitglieder in Quarantäne

Die 63-Jährige, die für alle technischen Belange des Gemischten Chores mit seinen insgesamt 52 Mitgliedern verantwortlich zeichnet, hatte mit Blick auf den rasant steigenden Inzidenzwert im Altenburger Land selbst schon vor Tagen im Landratsamt angerufen, ob unter diesen Bedingungen überhaupt noch geprobt werden könne und dann als Vorsichtsmaßnahme die reguläre Probe am 21. Oktober abgesagt. Doch es war leider schon zu spät. Am Freitag wurde Weise vom Amt informiert, dass ein Chormitglied positiv getestet wurde, weshalb man jetzt die Kontaktdaten aller Teilnehmer der letzten gemeinsamen Probe brauche. „Die habe ich selbstverständlich eingereicht.“ Dass jetzt so viele „positiv“ seien, hat sie ziemlich getroffen. „Ich bin selbst auch dabei. Mir geht es aber bislang gut, ich habe keinerlei Symptome.“ Von den anderen habe sich bis jetzt aber niemand bei ihr gemeldet, so dass sie nicht sagen könne, wie deren gesundheitlicher Zustand sei. Christine Weise ist jetzt ebenso in Quarantäne wie alle anderen. So auch Chorleiter Wolfgang Langner. „Selbstverständlich habe ich mich testen lassen“, sagt der 81-Jährige, der sich aber nicht weiter zum Infektionsgeschehen äußern wollte.

Das namhafte Altenburger Ensemble, unter anderem ausgezeichnet mit dem Kulturpreis der Stadt, hat jetzt erst einmal alle Aktivitäten bis auf Weiteres abgesagt.

Von Ellen Paul