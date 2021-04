Corona: Ab Montag neue Allgemeinverfügung für das Altenburger Land

Altenburg

Ab Montag, den 12. April, tritt eine neue Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft, die vom Freistaat Thüringen genehmigt wurde, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Die Behörde hat die wichtigsten Regelungen im Überblick zusammengefasst:

Die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Es darf sich nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes und Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, aufgehalten werden.

Es gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der Wohnung oder Unterkunft ist in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages untersagt, es sei denn, es liegen triftige Gründe vor.

Die Schulen öffnen wieder für die Klassenstufen 1 bis 12 (eingeschränkter Regelbetrieb; Phase Gelb). Der Sportunterricht- und Schwimmunterricht ist untersagt. Weiterhin sind das Singen und der Gesangsunterricht nicht gestatten. Es gelten weiterhin die Reglungen des Freistaates Thüringen.

Die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bleiben geöffnet. Personen mit Ausnahme des Personals und den in den Kinderkrippen und Kindergärten betreuten Kindern ist der Zutritt zum Gebäude der Kindertagesbetreuung untersagt.

An Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen dürfen lediglich zehn Personen teilnehmen.

„Die Schulen offenzuhalten, ist unser erklärtes Ziel, denn Eltern brauchen Planbarkeit, Kinder und Jugendliche brauchen soziale Kontakte zumindest in ihrem Lernumfeld sowie bestmögliche Lernergebnisse und Schulabschlüsse am Ende dieses Schuljahres“, sagte dazu Landrat Uwe Melzer (CDU). Der Freistaat Thüringen habe zugesagt, dass nach den Osterferien die entsprechenden Schnelltestkapazitäten für die Schulen zur Verfügung stehen. „Ich erwarte vom Freistaat, dass er dieses Versprechen nun auch einhält. An die Eltern, Schüler und Pädagogen möchte ich appellieren, die Hygieneregeln weiterhin strikt einzuhalten und vor allem die freiwilligen kostenlosen Schnelltestangebote in den Schulen sowie in den Testzentren und Teststationen des Altenburger Landes zu nutzen“, appellierte Melzer. So gelinge es, Infektionen frühzeitig aufzuspüren und Ausbrüche zu verhindern, so der Landrat.

Die neue Allgemeinverfügung gilt bis Sonnabend, den 24. April.

