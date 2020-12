Altenburg/Erfurt/Schmölln

Kaum tritt an diesem Sonnabend die neue Allgemeinverfügung des Landratsamtes fürs Altenburger Land in Kraft, wird sie in Teilen schon wieder überholt – von Maßnahmen des Freistaates, die – sofern nicht mit einem anderen Datum versehen – ab Montag bis zum 10. Januar gelten sollen. Hintergrund ist ein Beschluss auf einer Kabinett-Sondersitzung am Donnerstagabend. Die bereits ab diesem Sonnabend geltende Ausgangsbeschränkung im Altenburger Land bleibt davon unberührt.

Freunde besuchen ist kein triftiger Grund

Für Verwirrung sorgt die Feststellung des Landratsamtes am Freitag, dass Besuche von Freunden und Bekannten weiterhin erlaubt sind. Die Behörde bezeichnete gegenteilige Meldungen als falsch, erklärte aber nicht – auch nicht auf Anfrage der OVZ –, wie das praktisch möglich sein soll. Denn laut der neuen Verfügung des Landrates ist das Verlassen der eigenen Wohnung ab Samstag nur noch aus ganz bestimmten, triftigen Gründen erlaubt. Diese werden dezidiert aufgelistet, wie etwa der Gang zur Arbeit, das Einkaufen oder der Besuch kranker Menschen. Besuche von Freunden fallen nicht darunter.

Widersprüchliche Besuchserlaubnis

Von der OVZ dazu befragte Juristen bezeichneten die Verfügung und die nachträglich erteilte Besuchserlaubnis als unschlüssig und widersprüchlich. Verfügungen müssten klar darlegen, was erlaubt und was verboten ist, hieß es. So äußerte sich auch der Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Altenburger Bürgermeister Frank Rosenfeld: „Mit dieser Verfügung des Landrates ist es nicht möglich, Freunde und Bekannte zu besuchen.“

104 Neuinfektionen

Unterdessen ist im Landkreis ein weiterer Senior mit Covid-19 ist verstorben. 104 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Freitagvormittag – sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz von 428,4. Leicht erhöht habe sich die Zahl der Infektionen im Betreuten Wohnen Stadtcafé Gößnitz (jetzt 14), im Pflegeheim „Am Brauereiteich“ Schmölln (8) und im Pflegeheim „Schlossblick“ Altenburg (14). Zwei neue Ansteckungen wurden aus der Kita Langenleuba-Niederhain gemeldet.

Von Kay Würker und Jens Rosenkranz