Corona-Alltag in Altenburg: Von virtuellen Proben und Bastel-Marathons

Distanz zu anderen halten, möglichst viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen: Die Corona-Krise zwingt die Menschen im Altenburger Land, ihren Alltag anders zu organisieren. Eine Herausforderung und neue Erfahrung, wie die Altenburger Rebecca Klukas und Manuel Struffolino zu berichten wissen.

Chorprobe per Videocall

Klar, sagt Rebecca Klukas, die ersten Tage seien durchaus etwas chaotisch gewesen. Alles unter einen Hut zu bekommen, war gar nicht so einfach. Denn während sie als Schulsozialarbeiterin in Sachsen noch im Dienst war, stand die Frage im Raum, wer sich um ihre Enkelin kümmert, die sie zu Hause in Altenburg großzieht. „Glücklicherweise hat mich mein Arbeitgeber ab der zweiten Woche ohne Schulbetrieb freigestellt, da ich begründen konnte, sonst keine Betreuung organisieren zu können“, berichtet sie.

Seitdem gilt es für sie und Enkelin Elena, die Zeit in der heimischen Wohnung optimal zu gestalten. Für Klukas ist dabei klar: Bloß weil die Schule nicht geöffnet ist, bedeutet das nicht, dass nun nur Freizeit herrscht. „Wir haben uns einen klaren Wochenplan gegeben, von Montag bis Freitag erledigen wir beide unsere Aufgaben, der Rest ist dann wie gewohnt Wochenende“, beschreibt die 59-Jährige den Alltag. Positiver Nebeneffekt der neuen Zweisamkeit: „Wir können jetzt immer mittags zusammen kochen. Das geht sonst nicht – und ist schon etwas Besonderes“, freut sie sich.

Aber auch das Kulturelle kommt nicht zu kurz. So hält der von Rebecca Klukas gemeinsam mit Manuel Schmid geleitete Gospelchor „Colours of soul“ seine Proben derzeit übers Internet ab. „Ich schicke die jeweiligen Stücke herum und mit entsprechenden Programmen können wir gemeinsam singen. Das ist am Anfang zwar ungewohnt – man sieht ja niemanden – funktioniert aber erstaunlich gut“, freut sich die passionierte Sängerin.

Und die digitale Welt war noch an anderer Stelle hilfreich: So konnte die Kurrende des Kirchenkreises, die Klukas seit den Winterferien mit betreut, ihren Beitrag zum diesjährigen Ostergottesdienst bereits im Vorfeld leisten. Mit Hilfe eines Musikers des „Ensemble Dix“ des Theaters Altenburg Gera wurde das gemeinsame Stück kurzerhand per Video-Schnitt zusammengeführt – und in die Übertragung eingebunden.

Grüße aus dem Bastel-Camp

Gänzlich auf den Kopf gestellt ist dagegen der Alltag von Manuel Struffolino. „Meine Tagesgestaltung wird derzeit zum großen Teil von unseren Kinder bestimmt“, berichtet der Theaterschauspieler. Da der Spiel- und Probenbetrieb momentan ruht und seine Frau mitten in der Ausbildung zur Erzieherin steckt, ist er in seiner Vaterrolle voll gefordert. „Das ist natürlich mitunter anstrengend, bereitet aber auch enorm viel Freude“, betont er.

Schauspieler Manuel Struffolino hat seine Wohnung in Zeiten von Corona in ein Bastel-Camp für seine Kinder verwandelt Quelle: privat

Um den Nachwuchs bei Laune zu halten, lässt sich Struffolino so einiges einfallen. Neben dem täglichen Spaziergang an der frischen Luft, hat er seine Wohnung zwischenzeitlich in ein Bastel-Camp verwandelt. Über Tage wurde der Kreativität mit verschiedenen Materialien gemeinsam freien Lauf gelassen – die Ergebnisse teilte der Theatermann auch in den sozialen Netzwerken. Sie sollen nun auch Menschen in Pflegeheimen zugute kommen und für ein Lächeln in schweren Zeiten sorgen.

Privilegierte Situation

Sein eigentlicher Beruf steht dagegen im Moment ganz klar hintenan, spielt aber nach wie vor eine Rolle. „Ab und an habe ich schon mal die Gelegenheit gefunden, Texte zu üben, mir etwa im Park noch einmal ,Emilia Galotti’ vorgenommen“, berichtet er. Wirklich intensive Proben seien aber in der derzeitigen Situation nicht machbar.

Dabei ist dem 44-Jährigen durchaus bewusst, dass er sich als fest angestellter Schauspieler in einer „sehr privilegierten Situation“ befindet, wie er sagt. „Ich habe viele Freunde, die als freischaffende Künstler gerade durch alle Rettungsschirme fallen. Es ist krass, dass es offenbar diese erzwungene Entschleunigung braucht, um zu merken, was im Leben wirklich wichtig ist.“

