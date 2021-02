Altenburg

Die Gesundheitsämter können Kontakte nur bei Sieben-Tage-Inzidenzen bis 50 nachverfolgen. Dieses Credo wiederholen gebetsmühlenartig die Bundeskanzlerin, ihr Gesundheitsminister und auch die Experten vom Robert-Koch-Institut (RKI). Mit der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems und der Behörden bei Werten jenseits der technisch festgesetzten Zahl von 50 wurden und werden weitreichende Freiheitseinschränkungen begründet. Umgekehrt werden Lockerungen erst bei sinkenden Zahlen in Aussicht gestellt.

Nun stellt sich heraus, dass ausgerechnet im Altenburger Land keine Probleme bestehen, selbst Werte von weit über 100, sogar von über 170, nachzuverfolgen. Das geht aus Aussagen von Landrat Uwe Melzer (CDU) und seiner Pressesprecherin Jana Fuchs hervor. „Aktuell können alle positiven Befunde und deren Kontakte tagesaktuell abgearbeitet werden“, sagte Melzer am vergangenen Mittwoch im Kreistag, als die Inzidenz bei knapp 121 lag.

Zehn Kontakte pro positivem Corona-Fall

„Aktuell alle pro Tag“, antwortete Jana Fuchs auf die LVZ-Anfrage, wie viele Kontakte pro Tag nachverfolgt werden können. Das war am 12. Februar. An jenem Tag lag die Sieben-Tage-Inzidenz für das Altenburger Land bei 172,3.

Nach den Erfahrungen des Gesundheitsamtes der zurückliegenden Monate müssen bei einer positiv getesteten Person im Schnitt zehn Kontakte nachverfolgt werden – bei 20 Neuinfektionen pro Tag also rund 200 Kontakte, bei 76 Neuinfektionen wie zum Beispiel am 25. Januar 2021 rund 760 Kontakte, erklärte Fuchs.

Gesundheitsamt auf 101 Mitarbeiter aufgestockt

„Wir sind auf einem sehr guten Weg, die Zahl weiterhin zu senken“, sagte Melzer. Man müsse dauerhaft unter den Wert von 100 kommen. „Ich bin dankbar, dass sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an die Regeln hält.“ Deswegen sei man nun dort und nicht mehr bei weit über 500 wie noch vor knapp zwei Monaten, als das Altenburger Land bundesweiter Top-Hotspot war. Ebenfalls geholfen habe die seit Beginn der Corona-Krise permanente Personalzuführung im Gesundheitsamt und das Nachjustieren bei den Strukturen. So habe man von der einst knapp 30 Leute umfassenden Stammbelegschaft auf inzwischen 101 Leute aufgestockt.

„Dazu zählen neben dem Stamm auch externe und abgeordnete Mitarbeiter“, sagte Melzer. So stammten 55 von Letzteren allein aus dem Landratsamt. „Wir haben außerdem eine komplett neue Teamstruktur gemacht, alle arbeiten dezentral in ihren Bereichen.“ Nach dem Ausfall von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt kurz vor Weihnachten habe man die Prozesse neu aufgestellt. „Wir haben jede Aufgabe für jedes Team und jeden Dienst definiert. Dadurch haben wir die Hygiene-Inspektoren und Ärzte freigelenkt, damit sie ihre eigentliche Arbeit machen können“, so der Landrat.

Neue Software war sehr hilfreich

Als hilfreich bei der besseren Kontaktnachverfolgung hat sich die Einführung einer neuen Software erwiesen, wozu die Gesundheitsämter aufgefordert waren. Im Landratsamt sei damit schon Ende Oktober 2020 begonnen worden. Aktiv genutzt werden konnte das Programm ab dem 16. November. Durch die neue Software konnte die Kontaktnachverfolgung wesentlich verbessert werden, nachdem die Mitarbeiter geschult waren und mit dem System vertraut wurden, insbesondere ab Januar 2021, erklärte Fuchs.

Zudem erfolgt durch das Helmholtz-Institut in Zusammenarbeit mit dem RKI permanent eine Verbesserung der Software. So wird von deren Seite derzeit die Überarbeitung insbesondere dahingehend vorbereitet, dass von allen deutschen Laboren die Befund-Daten automatisiert über die sogenannte Demis-Schnittstelle lokal im Landratsamt zur Weiterverarbeitung eingehen. Hierzu finden derzeit zwei- bis dreimal wöchentlich Web-Konferenzen mit den Instituten statt. Die Umsetzung im Landratsamt erfolge wahrscheinlich ab Ende Februar/Anfang März, hieß es aus der Behörde, e nach Verfügbarkeit des neuen Systems Sormas-X.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler