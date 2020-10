Corona: Altenburger Land reißt kritische Marke

Rositz

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Seniorenwohnpark Voigt’sches Gut in Rositz ist erneut gestiegen. Wie Dirk Gersdorf, Pressesprecher der den Wohnpark betreibenden Awo, gegenüber der OVZ mitteilte, sind inzwischen positive Testergebnisse bei acht Bewohnern und drei Mitarbeitern aus dem Servicebereich der Einrichtung bestätigt. „Alle bis auf einen Bewohner zeigen bislang keine Symptome“, kann Gersdorf berichten. Die betroffenen Bewohner seien derzeit auf ihren Zimmern isoliert, würden – etwa durch regelmäßiges Fiebermessen – überwacht. Die positiv getesteten Mitarbeiter sowie sechs weitere Kontaktpersonen befänden sich in häuslicher Quarantäne. Ein Bewohner befindet sich seit Samstag in der Klinik.

Pflegeheim für Besucherverkehr komplett gesperrt

In Folge des Ausbruchs ist die Einrichtung für den Besucherverkehr nun komplett gesperrt. Das bis dato gültige Besuchskonzept, das Möglichkeiten bot, zu bestimmten Zeiten persönlichen Kontakt zu den Angehörigen zu halten, ist vorerst hinfällig. „Niemand, der nicht wirklich notwendig ist, kommt rein, alle Lieferungen werden zudem kontaktlos übergeben“, umreißt Dirk Gersdorf die Maßnahmen. Im Haus selbst gilt nun ein noch strengeres Hygieneregime. „Die gesamte Belegschaft ist mit FFP-2-Masken ausgestattet, wir haben den Desinfektionsrhythmus noch weiter erhöht. Auch alle Angehörigen und Hausärzte wurden informiert, die insgesamt 88 Bewohner werden regelmäßig auf Symptome überprüft." Einzig die Frage, wie der Erreger ins Haus gelangt ist, bleibt dagegen unbeantwortet. „Das ist für uns nicht nachvollziehbar“, so Gersdorf.

Landkreis : Inzidenzwert liegt bei 45

Insgesamt, teilt das Landratsamt mit, ist die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis seit Dienstag um 14 Personen gestiegen. Damit liegt der aktuelle Inzidenz-Wert mit 45,86 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bereits deutlich über der ersten kritischen Marke von 35. Angesichts dessen soll am Donnerstagmorgen der Verwaltungsstab des Kreises zusammen treten und weitere Maßnahmen beraten.

Derzeit sind somit 53 Infektionen im Kreis aktiv. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 168 Menschen mit dem Virus infiziert, 111 gelten als genesen. Fünf Personen werden stationär betreut, eine davon intensivmedizinisch. Vier Menschen starben bislang.

Von Dana Weber