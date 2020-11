Corona-Ampel an Altenburger Schulen bleibt auf Gelb

Altenburg

Die Ampel an den Altenburger Schulen bleibt vorerst weiter auf Gelb stehen. Das teilt das Thüringer Bildungsministerium in Erfurt mit. Demnach werden die damit verbundenen und seit dem 9. November geltenden Regelungen zunächst bis zum 6. Dezember verlängert.

Konkret bedeutet das nach den Ausführungen des Ministeriums im Wortlaut:

In den Klassenstufen 1 bis 6 werden an den betreffenden Schulen beständige, feste und voneinander getrennte Lerngruppen gebildet, denen grundsätzlich dasselbe pädagogische Team zugeordnet wird. Dadurch können Einschränkungen im Schul- und Betreuungsbetrieb auftreten: Eine tägliche Beschulung mindestens im Umfang von vier Stunden ist vorzusehen. Für Schüler der Primarstufe ist von Montag bis Freitag ein eingeschränktes Betreuungsangebot im Umfang von mindestens sechs Stunden unter Anrechnung der Unterrichtszeit zu gewährleisten; eine Betreuungszeit von acht Stunden unter Anrechnung der Unterrichtszeit ist anzustreben.

In den Klassenstufen 7 bis 12 werden entweder beständige, feste und voneinander getrennte Lerngruppen nach dem oben genannten Prinzip gebildet, oder ein Mindestabstand von 1,5 Metern in den Unterrichtsräumen wird eingeführt. Dadurch kann es zum Wechsel von Präsenzunterricht und häuslichem Lernen kommen. Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, ist das häusliche Lernen abzusichern. Über Einzelheiten entscheidet die Schulleitung.

Für Altenburger Schulen ändert sich also erst mal nichts. Neu treten die Regelungen jedoch ab Montag an den Schulen in Arnstadt, Ilmenau und Großbreitenbach sowie im Landkreis Sonneberg in Kraft.

Von André Pitz