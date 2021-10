Corona: An den Schulen braucht es Konsequenz

Altenburg

Neuer Abschnitt im Schuljahr, neue Regeln: Man kann es so manchen Schulleitern und manchen Schülern nicht verdenken, dass die Toleranz für den Umgang mit der Pandemie an Schulen langsam brüchig wird. All zu oft sah man sich in den vergangenen Monaten mit immer neuen Maßnahmen konfrontiert, die zumeist auch noch Knall auf Fall über das Wochenende hinweg umgesetzt werden mussten.

Daten zeigen: Schulen sind aktuell Pandemietreiber

Zumindest Letzteres ist diesmal anders, bleiben doch zwei schulfreie Wochen, um sich auf den kommenden Alltag einzustellen. Wirklich besser allerdings machen die Erfurter Regularien die Situation nicht.

Denn, man muss es leider so deutlich sagen, der Blick auf die Daten zeigt: Aktuell sind Schulen im Land dabei, mehr und mehr zu Treibern der Pandemie zu werden. Dabei ist weder den Leitern, noch den Kindern wirklich ein Vorwurf zu machen. Erstere können nur mit dem arbeiten, was ihnen das Ministerium vorgibt. Letzteren bleibt oftmals, etwa aufgrund teils noch fehlender Impfangebote, nur eine hohe Eigenverantwortung – die jedoch oft dort endet, wo etwa Abstände schon räumlich nicht möglich sind.

Erfurt muss klare Kante zeigen

Umso unverständlicher ist es da, dass Erfurt nach dem Sommer zunächst das bislang zwar strikte, aber auch tragfähige System beinahe gänzlich über den Haufen warf und nun nur halbherzig wieder implementiert. Ausgetragen wird die mangelnde Konsequenz erneut auf dem Rücken von Kindern und Eltern, die nun wieder Quarantäne und Homeschooling fürchten müssen.

Was es nun bräuchte, wäre eine klare Kante der Landesregierung. Denn die Pandemie ist zwar durch Impfungen inzwischen beherrschbarer geworden, allerdings durch die weiterhin niedrige Quote in Thüringen auch alles andere als ausgestanden. Noch einmal in Zustände wie Anfang 2021 zu schlittern, wäre fatal. Es muss nun alles getan werden, um dies zu verhindern – selbst wenn man dazu das böse „Pflicht“-Wort in den Mund nehmen muss.

Von Bastian Fischer