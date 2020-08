Ob in Altenburg oder Ehrenhain, in Garbisdorf oder jetzt ganz frisch in Wintersdorf: Der Veranstaltungskalender im Altenburger Land ist durch Corona massiv ausgedünnt. Die Ängste der Vereine, die Feste oft organisieren, sind durchaus verständlich, doch Events sind auch in diesen Zeiten möglich – es bräuchte allerdings Unterstützung, kommentiert OVZ-Redakteur Bastian Fischer.