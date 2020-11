Corona-Ausbruch: Gesundheitsamt lässt DRK-Kita Holzhaus in Altenburg schließen

Altenburg

Hiobsbotschaft für zahlreiche Eltern in Altenburg: Die Kindertagesstätte Holzhaus in der Kreuzstraße ist seit diesem Freitag geschlossen. Der Vorstandsvorsitzende des Kita-Träger DRK, Uwe Müller, überbrachte die unverhoffte Botschaft auf der Homepage des Deutschen Roten Kreuzes. Laut Müller gebe es in der Einrichtung ein „akutes Corona-Infektionsgeschehen“. Deshalb müsse der Kindergarten „mit sofortiger Wirkung ab dem 6. November nach Anweisung durch das Gesundheitsamt bis mindestens zum 20. November geschlossen werden“.

Dünne Informationslage

Details zu dem Corona-Ausbruch nannte Müller nicht. Für nähere Informationen war er am Freitagmorgen zunächst nicht zu sprechen, auch die Pressestelle des Landratsamtes Altenburger Land konnte noch keine Details bekannt geben. Fakt ist: Die Nachricht kam äußerst kurzfristig – für die Eltern, aber offenbar auch für den Kita-Betreiber. „Diese Nachricht hat uns soeben erst erreicht“, teilte DRK-Chef Müller online mit.

Anzeige

Die Kita wird nach Angaben des DRK-Kreisverbandes von bis zu 80 Kindern besucht, 18 davon im Alter von 0 bis 2 Jahren in der Krippe. 13 Erzieherinnen kümmern sich um die Kleinen.

Das Landratsamt kündigte auf OVZ-Anfrage an, über den Fall im Tagesverlauf genauer zu informieren.

Dieser Beitrag wird regelmäßig aktualisiert.

Von Kay Würker