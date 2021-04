Corona-Ausbruch in Meuselwitzer Seniorenzentrum weitet sich aus

Meuselwitz

Der Corona-Ausbruch im Meuselwitzer Seniorenzentrum weitet sich aus: Wie Landratsamtssprecherin Jana Fuchs auf LVZ-Anfrage erklärte, sind in der Einrichtung mit Stand Dienstag inzwischen 14 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf den Erreger getestet. Bei den Betroffenen zeigt sich laut Kreisverwaltung bislang ein leichter Verlauf der Infektion.

Vize-Bürgermeister sah positiven Verlauf

Dabei waren zur jüngsten Meuselwitzer Stadtratssitzung Ende März noch positive Nachrichten aus dem Seniorenzentrum an die Öffentlichkeit gedrungen. Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung, so Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) damals, habe er die Information erhalten, dass es dort während der gesamten Corona-Zeit noch keinen einzigen Infektionsfall gegeben habe. „Das ist eine ganz tolle Leistung, von der Geschäftsführung als auch vom gesamten Personal“, hatte sich Liefländer gefreut.

Positiv hervorzuheben sei insbesondere, dass mittlerweile alle Seniorinnen und Senioren zum zweiten Mal geimpft seien. Allerdings, schränkte Liefländer auch ein, habe sich bis Ende März nur gut die Hälfte der Belegschaft des Seniorenzentrums impfen lassen. Dennoch dürfte sich die Infektionsgefahr in der Einrichtung durch die Impfungen deutlich reduziert haben, so seine Einschätzung.

Geschäftsführung schweigt, Bürgermeister gibt Einblicke

Offenbar ein Trugschluss, wie der jetzige Ausbruch nahelegt. Wie genau sich die Lage im Haus entwickelt hat, ob die ersten Infektionen bei Bewohnern oder Mitarbeitern festgestellt wurden und wie viele der Betroffenen sich trotz Impfung infiziert haben, dazu wollte sich Geschäftsführerin Kathrin Pliquett-Herfurth nicht äußern. Eine Anfrage der LVZ zum Geschehen blockte sie am Dienstag ab.

Einblicke in die Abläufe im Heim gibt dagegen der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (FDP). So würden Mitarbeiter dort nach der Rückkehr aus dem Urlaub, nach den Wochenenden sowie zwei Mal pro Woche getestet – und damit der geltenden Landesverordnung gefolgt. Die Bewohner selbst, so Pick, würden ein Mal pro Woche auf das Virus getestet – unabhängig von der Impfung. Und auch Besucher müssten sich einem Test unterziehen, so der Stadtchef. Seit vergangenem Freitag ist das Seniorenzentrum allerdings auf Grund des Ausbruchs für den Besucherverkehr erneut gesperrt.

Landratsamt und Ministerium liefern Antworten

Entdeckt worden sind die Infektionen im Seniorenzentrum letztlich durch Schnelltests, wie Landratsamtssprecherin Jana Fuchs erklärt. Diese seien erfolgt, nachdem einige Personen im Heim Symptome gezeigt hatten. Der nun in Meuselwitz dokumentierte Ausbruch sei der bislang erste unter durchgeimpften Bewohnern im Landkreis.

Prinzipiell könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Geimpfte trotz vollständiger Grundimmunisierung mit dem Coronavirus anstecken, teilt dazu auf Anfrage auch das Thüringer Gesundheitsministerium mit. Keiner der bislang zugelassenen Impfstoffe schütze zu 100 Prozent. Allerdings sei nach derzeitigem Kenntnisstand das Risiko bei Geimpften deutlich geringer als bei Personen, die den Schutz nicht erhalten haben.

Auch im restlichen Freistaat seien bisher derartige Infektionen bestätigt worden. Zum Wochenbeginn, informiert das Ministerium, seien unter rund 150 000 Personen im Land, die bereits eine Zweitimpfung erhalten haben, bislang insgesamt 94 sogenannte Impfdurchbrüche bekannt.

Von Bastian Fischer, Ellen Paul und Tobias Wagner