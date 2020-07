Corona-Ausnahmezustand im Altenburger Land: „Das hat Familien an ihre Grenzen geführt“

Altenburg

Der Landesverband Thüringen des Kinderschutzbundes ( DKSB) und die Fachhochschule Erfurt haben Auswirkungen des coronabedingten Ausnahmezustandes auf Kinder und Familien untersucht. Was bedeutet es für Eltern und Kinder, wenn Schule oder Kita plötzlich geschlossen sind und Unterstützungssysteme von einem Tag auf den anderen wegbrechen?

3000 Fragebögen, ausgefüllt von betroffenen Eltern, geben darüber Auskunft. Belastend seien vor allem die fehlenden sozialen Kontakte, berichtet der DSKB über Ergebnisse der Auswertung. Fast die Hälfte der Eltern stellte zudem fest, dass ihnen die schulische Begleitung ihrer Kinder nur teilweise gut gelingt, 15 Prozent fühlten sich überfordert.

Anzeige

Folgen für Kinder und Jugendliche sind noch nicht abzuschätzen

„Fest steht, dass die Stilllegung des öffentlichen Lebens viele Familien an ihre Grenzen geführt hat und teils weiter stark belastet“, konstatiert Alina Gehlert, Vorstandsvorsitzende des Ortsverbandes Altenburg im Kinderschutzbund. „Und dann ist auch anzunehmen, dass besonders Kinder unter dieser Situation gelitten haben beziehungsweise leiden. Besonders die psychischen und körperlichen Folgen bei Kindern und Jugendlichen aufgrund der isolierenden Zeit zu Hause sind noch nicht abzuschätzen“, sagt Gehlert mit Blick auf die Wochen und Monate ohne reguläre Abläufe in Kita oder Schule, mit Mangel an Bewegung sowie eingeschränkten Kontakten zu Freunden oder Verwandten oder dem möglichen Erleben von häuslicher Gewalt.

Weitere LVZ+ Artikel

Positiv sei festzustellen, fügt Alina Gehlert an, dass sich in der Krise auch Chancen aufgetan hätten: „Es sind in dieser Zeit sehr viele Familien an diesen Herausforderungen gemeinsam gewachsen. Das enge Zusammensein bot wieder Gelegenheit, sich neu kennenzulernen, Zeit füreinander zu haben.“

Gesellschaft ist aufgefordert, hinzusehen und zu helfen

Dennoch müsse angenommen werden, dass besonders Kinder und Frauen während der Beschränkungen zunehmend auch Gewalt oder gar sexuellem Missbrauch in der häuslichen Umgebung ausgesetzt waren, sagt Gehlert. „Wichtig ist, dass Menschen, die im direkten Umfeld von Betroffenen leben, aktiv werden müssen. Wenn sie wahrnehmen, dass ein Kind Hilfe und Unterstützung benötigt, vor allem, wenn es sich selbst keine Hilfe holen kann oder noch gar keine Worte dafür hat, dann sind alle in unserer Gesellschaft aufgefordert, hinzusehen und zu helfen. Aber so, dass sich der Helfende nicht in Gefahr bringt und das betroffene Kind nicht noch mehr leidet.“

Der Kinderschutzbund verweist auf das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch unter 0800 225553 und im Internet unter https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon. Auf der Internetseite www.kein-kind-alleine-lassen.de finden Kinder und Jugendliche direkten Kontakt zu Beratungsstellen und auch Erwachsene bekommen Informationen, was sie bei sexueller und anderer familiärer Gewalt tun können.

Von Kay Würker