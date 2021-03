Altenburg

An jenem denkwürdigen Mittwoch, an dem auf dem politischen Parkett die Erde bebt, steht Christine Kramke in ihrem Altenburger Laden und lächelt. Die Debatten um den Osterlockdown sind heute nicht ihr wichtigstes Thema. „Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, das ist schön.“ Denn gerade jetzt, da sie vor allem Schuhe für den Frühling und den Übergang zum Sommer im Sortiment habe, sei sie auf motivierendes Wetter angewiesen.

Mit Ärger über die Entscheidungen in Berlin und Erfurt möchte sie sich den Tag nicht trüben. Sich über Beschlüsse zu beschweren, das bringe doch nichts, konstatiert die Inhaberin des Schuhgeschäftes Walkers am Weibermarkt. Sie versuche, die Lage positiv zu sehen, ist „froh, überhaupt öffnen zu können“. Dabei hat sie schon einiges hinter sich. Im vergangenen Jahr vermieste ihr der erste Lockdown das 25-jährige Firmenjubiläum. Sie musste im Frühjahr schließen, gegen Jahresende erneut.

Ladenbesuch nur für Kinderschuhe erlaubt

Und zwischendurch sind immer wieder schnelle Reaktionen auf politische Entscheidungen gefragt. Seit 15. März dürfen in Thüringen Kinderschuhgeschäfte wieder öffnen. Ein Teil des Schuh-Sortiments ist seitdem wieder zum Stöbern freigegeben, der Rest nicht. Eine seltsame Situation. Aber immerhin: Es kommen wieder Kunden. Und Christine Kramke ist froh, dass ihr die verordneten Extra-Ruhetage zu Ostern nun doch noch erspart geblieben sind.

Handwerkskammer: „Pure Verzweiflung“

An anderer Stelle ist weit weniger Sonnenschein. „Pure Verzweiflung und Wut“ – so fasst Wolfgang Jacob die Stimmungslage unter den Handwerkern im Altenburger Land zusammen. „Die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Pandemie sind eine Bankrotterklärung der politischen Entscheidungsträger“, urteilt der Präsident der Handwerkskammer (HWK) für Ostthüringen. Er plädiere für eine deutlich breitere Öffnung von Geschäften und Dienstleistungen. Denn dass die Infektionszahlen steigen, obwohl viele Dienstleister und Läden seit Monaten geschlossen sind, zeige eindeutig, dass die Corona-Hotspots woanders liegen.

„Für das Handwerk ist ganz klar, wie der Weg aus der Krise aussehen kann: testen und impfen. Nur wenn endlich genügend Tests als auch Impfstoffe zur Verfügung stehen, lässt sich diese Pandemie in den Griff bekommen“, sagt der HWK-Präsident. Die Handwerksunternehmen stünden dafür bereit, hätten Teststrategien erarbeitet. Allein: Es fehle an den entsprechenden Test-Kits. „Unsere Handwerkerinnen und Handwerker wollen endlich alle wieder arbeiten und nicht am finanziellen Tropf des Bundes oder des Landes hängen“, macht Wolfgang Jacob deutlich.

FDP-Kreisverband: Die Freiheit zurückgegeben werden“

Auch der FDP-Kreisverband Altenburger Land ist zusammengekommen, um Protest kundzutun. „Nach über einem Jahr kann es keine Rechtfertigung für eine weitere Einschränkung geben. Die Freiheit muss den Bürgern zurückgegeben werden!“, schreiben die Freien Demokraten in einer Presseerklärung. Unterzeichnet ist diese vom FDP-Kreisvorsitzenden Marco Thiele, den Bürgermeistern aus Löbichau, Göllnitz und Meuselwitz – Rolf Herrmann, Hans-Jürgen Heitsch und Udo Pick – sowie den Stadträten Detlef Zschiegner und Steffen Plaul.

Der Lockdown müsse einer differenzierten Politik weichen, verbunden mit Impf- und Testangeboten, macht die Kreis-FDP deutlich. „Nicht die Pandemie, sondern die Maßnahmen zu ihrer Begrenzung werden zur wahren Belastung für die Existenzen und die Psyche von Kindern und Erwachsenen, von Schülern und Angestellten, von Unternehmern und Rentnern.“

Sven Schrade: „Höchste Zeit für klarer gezeichnete Perspektiven“

Welche Reaktionen die Belastungen hervorrufen, musste sich Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade schon einige Male anhören. „Als Politiker vor Ort bekommen wir den Frust direkt ab. Da kann man als kommunaler Verantwortungsträger schon mürbe werden“, schildert der Sozialdemokrat. Es sei höchste Zeit für eine Exit-Strategie mit deutlich klarer gezeichneten Perspektiven. Für einen Rückweg zur Normalität. „Wir könnten auf diesem Weg schon weiter sein“, fügt Schrade an und meint das auch mit Blick auf den zähen Ausbau größerer Testzentren im Altenburger Land. „Andere Regionen, wie der Saale-Orla-Kreis oder der Landkreis Gotha, machen vor, wie es geht.“

Die Negativtests, betont der Bürgermeister, müssten dann auch mit positiven Konsequenzen verbunden sein. Mit mehr Freiheiten. Die zusätzlichen Ruhetage zu Ostern seien keine gute Idee gewesen. „Deshalb war die Entschuldigung und die Rücknahme durch Angela Merkel richtig.“

Uwe Melzer: „Hin und Her ist unglücklich“

Die Korrektur der Entscheidung vom Dienstag hält auch Landrat Uwe Melzer (CDU) für den richtigen Schritt. „Dennoch ist ein solches Hin und Her in der jetzigen Situation zumindest äußert unglücklich. Ich hätte vom Krisenstab der Bundesregierung erwartet, dass dieser sich im Vorfeld mit allen Konsequenzen der gemachten Vorschläge befasst, auch mit den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ich denke, das kann man nach einem Jahr Erfahrung sammeln auch erwarten.“

Doch ob nun verlängerte Osterruhe oder nicht – die Auswirkungen auf das Altenburger Land seien geringer als in Regionen mit deutlich weniger Infizierten. „Auch ohne Osterruhe gelten im Landkreis ja immer noch starke Einschränkungen im öffentlichen Leben“, stellt Melzer klar. Die Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort betrug am Mittwoch 203,6.

Luca-App für Kontaktverfolgung

Immerhin: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat für die Zeit nach Ostern eine Testphase für Öffnungen in Aussicht gestellt, bezogen auf Bereiche wie Einzelhandel oder Gastronomie. Außerdem werde Thüringen eine Lizenz für die Luca-App erwerben. Diese Smartphone-App erleichtert die Kontaktverfolgung in Restaurants, bei Veranstaltungen und im privaten Bereich. Statt in Lokalen oder bei Events die persönlichen Kontaktdaten auf Zettel zu schreiben, sind die Daten auf dem Telefon hinterlegt und wird vor Ort ein QR-Code eingescannt, womit sich der Gast registriert. Wird später ein Besucher positiv getestet, bekommt das Gesundheitsamt Zugriff auf die Daten möglicher Kontaktpersonen.

Landrat rechnet nicht mit Öffnungen nach Ostern

Landrat Melzer hält diesen Vorstoß für sehr interessant, hofft auf schnelle Umsetzung. „Eine digitale automatisierte Unterstützung für die Kontaktnachverfolgung ist sehr zu begrüßen. Ob das über die Luca-App oder eine andere erfolgt, ist letztlich gleich.“ Sinnvoll sei eine Standardschnittstelle in der Sormas-Software des Gesundheitsamtes, an der alle möglichen Apps andocken können. „Dann könnten sich die Bürger unabhängig für die App ihres Vertrauens entscheiden.“ Wichtig sei, dass die technische Lösung reibungslos funktioniert und einheitlich gehandhabt werde, am besten bundesweit.

Wird damit der Weg frei zu schnelleren Öffnungen? „Grundsätzlich bin ich für Öffnungen. Doch mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis rechne ich ehrlich gesagt nach Ostern nicht damit“, prognostiziert Uwe Melzer.

Ladeninhaberin setzt auf Kreativität

Christine Kramke in ihrem Schuhgeschäft lässt sich von dieser trüben Aussicht nicht die Stimmung vermiesen. „Es ist, wie es ist“, sagt sie schulterzuckend. „Da kann ich hier auf- und niederspringen.“ Immerhin sei sie in der glücklichen Lage, das Geschäft offen zu haben und wenigstens für Kinderschuhe Kunden im Laden empfangen zu können. Alles andere regelt sie mit Kreativität: Wer Herren- oder Damenschuhe möchte, kann anrufen und bestellen – „und kann sie dann draußen auf dem Bordstein ganz in Ruhe anprobieren“.

Von Kay Würker und Tobias Wagner