Corona-Bilanz: So kam das Altenburger Land durch die ersten 100 Tage

Das Altenburger Land ist 100 Tage nach dem Auftauchen des Virus Sars-CoV-2 im Kreis so gut wie coronafrei. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, gibt es derzeit nur noch eine aktive Infektion, die zudem einen leichten Verlauf hat. Seit dem ersten Corona-Nachweis am 13. März erkrankten 75 Menschen aus Altenburg und Umgebung. Vier starben, 70 sind genesen.

Menschen mittleren Alters und mehr Frauen betroffen

Das Klinikum Altenburger Land war gut vorbereitet und kam in den ersten 100 Tage der Corona-Krise nicht mal im Ansatz an die Belastungsgrenze. Quelle: Mario Jahn

Dabei erkrankten im Kreis bisher meist Menschen mittleren Alters. Laut der vom Gesundheitsamt erhobenen und vom Robert-Koch-Institut statistisch aufbereiteten Daten entfallen mit 39 Infektionen über die Hälfte auf 35- bis 59-Jährige. Darunter waren wiederum mehr Frauen (23), was mit dem Thüringer Trend korrespondiert. Auf 100 000 Einwohner gerechnet sind die Über-80-Jährigen im Freistaat bei weitem am häufigsten betroffen, während die mittlere Altersgruppe erst mit klarem Abstand folgt. Im Altenburger Land liegen jedoch beide Gruppen hochgerechnet fast gleichauf.

Etwas Glück und eine besonnene Bevölkerung

Im Pflegeheim des Magdalenenstift gab es den einzigen Corona-Ausbruch in den ersten 100 Tagen seit Nachweis des Virus’ im Altenburger Land. Quelle: Mario Jahn

Die weiteren Covid-19-Fälle verteilten sich dagegen relativ gleichmäßig auf die übrigen Altersgruppen und Geschlechter. So gab es bei den 60- bis 79-Jährigen 16 Erkrankungen, die sich Männer und Frauen exakt teilten. Ähnlich bei den zehn Infektionen der Über-80-Jährigen. Nur von den neun Infizierten der 15- bis 39-Jährigen waren zwei Drittel Frauen. Zudem wurde ein Mädchen zwischen 5 und 14 Jahren als einziges Kind im Kreis positiv getestet.

Dass das Altenburger Land bisher relativ glimpflich durch die Corona-Krise kam, hat viele Gründe. Allen voran: Etwas Glück und die besonnene Bevölkerung, was sich gleich zu Beginn zeigte. Schließlich hatten sich die beiden Mittfünfziger, die für die ersten positiven Tests sorgten, nach ihrem Urlaub in Risikogebieten vorsorglich gemeldet. Zudem gab es während des Lockdowns nur wenige Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen.

Gesundheitsamt arbeitet über Belastungsgrenze

Auch wenn das von Prof. Stefan Dhein geleitete Gesundheitsamt insgesamt gut arbeitete, verlor der Amtsarzt doch mehr als einmal die Nerven. Quelle: Mario Jahn

Aber auch die Arbeit des Gesundheitsamts hatte ihren Anteil. So war man mit der Ende März eingerichteten Teststrecke am Klinikum und einer Corona-Hotline Mitte März relativ früh dran. Auch wenn es Probleme mit der Erreichbarkeit gab, gingen die 33 Mitarbeiter unter Amtsarzt Professor Stefan Dhein in den Wochen danach wegen der Kontaktverfolgung und Quarantänemaßnahmen an ihre Grenzen – und darüber hinaus.

Auf die deswegen blanken Nerven sind offenbar auch die Ausraster Dheins zurückzuführen. Im Schnitt liege die Mehrarbeit durch Corona im Gesundheitsamt jedoch nur bei 3,3 Prozent, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Vereinzelt seien aber „bis zu zehn Prozent mehr Stunden geleistet“ worden. So konnte man den bisher einzigen Corona-Ausbruch im Pflegeheim Magdalenenstift zügig eindämmen.

Kritik vor allem an Einzelmaßnahmen

Der Chef des Medizinischen Zentrallabors Altenburg, Dr. Andreas Meyer, kritisiert den Umgang des Landkreises mit Corona-Tests. Quelle: Mario Jahn

Wenn es Kritik am Krisenmanagement gab, dann wegen der Kommunikation und an einzelnen Maßnahmen, wie dem Fiebermessen an Schulen, das als überzogen empfunden wird, aber weiter Pflicht ist. Zudem gerieten die geringe Anzahl von Tests und die Wartezeit auf Ergebnisse in den Fokus. 357 Abstriche machte das Gesundheitsamt von Mitte März bis Anfang dieser Woche selbst, weitere 630 kamen an der Teststrecke hinzu. Andere Thüringer Kreise, wie Greiz, haben etwa zehnmal so viel getestet, sind aber auch viel stärker betroffen.

Im Altenburger Land wurden dafür seit zehn Tagen keine Neuerkrankungen nachgewiesen.

Friseurmeisterin: „Kollegen ziehen tapfer mit“ Noch dauert der Stress an, die Altenburger Kunden wollen sich die Haare bei Gabriele Müller machen lassen. Sie hat kaum Zeit für ein Gespräch, wie am Fließband wechseln die Köpfe unter ihren geübten Händen. Nach dem Corona-Lockdown bleibt ihr nicht viel Zeit, über die negativen Seiten der Schließung nachzudenken. „Omazeit kann mir niemand bezahlen“ „Wir mussten am 20. März die Salons schließen, aber wir sind auch am 20. März Großeltern geworden“, erzählt die Friseurmeisterin. Die sechs Wochen Omazeit könnte ihr niemand bezahlen, sagt sie. Die seien ihr dann doch sehr gelegen gekommen. „Natürlich weiß ich, dass die meisten es nicht so sehen. Aber wir konnten uns einigermaßen über Wasser halten“, so Müller. Friseurmeisterin stellt neue Kollegin während Corona ein Und nicht nur das: In Aussicht auf die Zeit nach dem Lockdown habe sie sogar noch eine Friseurin eingestellt. „Wir wussten, dass uns die Bude eingerannt wird und wir nicht mehr mitkommen werden“, erklärt sie. Außerdem habe sie mit dem Soforthilfepaket das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiter aufgestockt. „Ich bin ihnen auch sehr dankbar, dass sie so tapfer mitgezogen haben“, bedankt sich Müller. Dass sich aus der Krise bei den Menschen ein stärkeres Bewusstsein für den Gegenüber entwickelt habe, bewertet sie als positiv. „Es ist vielleicht ganz gut, dass man nicht jeden Kunden, der reinkommt, umarmt“, so die Friseurmeisterin.

Medienschulleiter in Meuselwitz: „Die Welt lebt nicht von Leuchttürmen“ . Durch die Schließung der Regelschule in Meuselwitz mussten sich Lehrer und Schüler auf Homeschooling umstellen. Trotz Technikvorteils an der ausgewiesenen Medienschule hat manches gehapert. „Viele unserer Schüler wohnen in ländlichen Gegenden und haben zu Hause nicht immer eine gute Internetverbindung“, erklärt Schulleiter Jürgen Stark. Deshalb seien diesen Schülern einige Optionen versagt geblieben. Corona-Lockdown als Anstoß für schnellere Digitalisierung Die Pandemie habe die viel zu langsame Digitalisierung im Land deutlich gemacht, so Stark. Der Schulleiter der Medienschule wünscht sich, dass die 100 Tage Corona-Lockdown einen Anstoß für die digitale Zukunft sind. Seit 2001, als die Regelschule als Medienschule ausgezeichnet worden ist, habe sich an der Bildungsstätte viel getan. Internet mit guter Geschwindigkeit, Schüler mit eigenen Endgeräten, eine Lernplattform, elektronische Bücher – aber: „Die Welt lebt nicht von Leuchttürmen“, sagt Stark. Mit viel Kampf, Kraft und Initiative habe die Medienschule ihr heutiges Leistungsniveau erreicht. „Die anderen Schulen im Landkreis kommen allerdings nicht wirklich voran“, bedauert der Schulleiter. Wäre die Digitalisierung fortgeschrittener, hätte sie einiges in der Krise erleichtern können, so Stark. Verantwortung für Bildung selbst übernehmen Aus der Krise erhofft er sich, dass für Bildung mehr Verantwortung übernommen werde. „Die Schule ist nicht nur eine Institution, wo Kinder aufbewahrt werden.“

Kay Schröter: „Videokonferenz spart Kilometer“ Mit der verordneten Schließung hatte auch das Möbelhaus Schröter in Windischleuba zu kämpfen. Die Lieferung von Möbeln haben sie aber auch im Lockdown gewährleistet. Geschäftsführer Kay Schröter war es wichtig, dass die Kunden auch in Krisenzeiten beliefert werden, zumal das wenigsten noch ein bisschen Umsatz brachte. „Ich bin unserer Kundschaft umso dankbarer, dass sie uns treu geblieben sind und uns das Vertrauen schenkt.“ Denn das verstehe sich nicht von selbst, sagt der Möbelhauschef. Reduzierung auf 800 Quadratmeter Fast sechs Wochen war das Haus im Gewerbegebiet geschlossen. Ab dem 24. April durfte nur eine begrenzte Anzahl Kunden den auf 800 Quadratmeter reduzierten Ausstellungsraum betreten. Mittlerweile sei aber wieder alles geöffnet, erklärt Kay Schröter. Die Hygiene-Maßnahmen umzusetzen und entsprechende Konzepte zu erarbeiten, sei eine große Herausforderung. „Seitens der IHK oder der Einkaufsverbände ist relativ wenig Unterstützung gekommen“, bedauert Schröter. Digitalkonferenzen werden beibehalten Aus der Krise habe er auch Positives ziehen können. Beispielsweise die Möglichkeit einiger Mitarbeiter aus der Verwaltung, von zu Hause aus zu arbeiten. Das sei ganz praktisch. Auch digitale Konferenzen und Weiterbildungen über Video will der Geschäftsführer in Zukunft in seinem Betrieb beibehalten. „Das spart ungemein viele Kilometer, die man sonst unterwegs ist“, sagt er.

