Corona: Bislang 95 Anzeigen im zweiten Lockdown im Altenburger Land

Altenburg

Der zweite, harte Lockdown hat das Altenburger Land fest im Griff, das öffentliche Leben ist in weiten Teilen heruntergefahren. Und die Einschränkungen werden kontrolliert – von den Ordnungsbehörden im Landkreis und der Polizei.

Bislang 2450 Euro Bußgeld verhängt

Insgesamt, heißt es von Seiten des Landratsamts, sind dabei seit dem Beginn des neuerlichen Lockdowns im November bis Jahresende 95 Anzeigen wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz eingegangen. Im Ergebnis seien 26 Bußgeldbescheide erlassen worden, 15 Verfahren wurden eingestellt, weitere 54 Verfahren befinden sich im Anhörungsverfahren beziehungsweise in laufender Bearbeitung, informiert Landratsamtssprecherin Jana Fuchs. Bislang seien so bis Jahresende Bußgelder in Höhe von 2450 Euro verhängt worden.

Anzeige

Auch die Polizei kontrolliert

Kontrolliert wird die Einhaltung der Vorschriften laut Fuchs täglich. Besondere Schwerpunkte werden dabei weder von Seiten der Behörden noch der Polizei gesetzt, wie auch Katja Ridder, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, bestätigt. Die Beamten kämen immer dann zum Einsatz, wenn Verstöße festgestellt würden oder entsprechende Hinweise eingingen. Konkrete Informationen zu Art oder Anzahl der Delikte sind indes nicht zu bekommen: Diese werden laut Ridder von der Polizei nicht statistisch erfasst.

Betroffene zeigen sich einsichtig

Den Großteil der Verstöße machten dabei das Missachten der geltenden Ausgangssperre sowie unerlaubter Aufenthalt im öffentlichen Raum aus. Aber auch Verstöße gegen die Maskenpflicht, gegen angeordnete Quarantäne und gegen den derzeit verbotenen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit seien aktenkundig geworden.

Bei den Kontrollen, so Katja Ridder, erlebten die Beamten dabei „das gesamte Meinungsspektrum, welches derzeit in der Bevölkerung vorherrscht“. Immerhin: Die Mehrheit der kontrollierten Personen zeigt sich laut Landratsamtssprecherin Fuchs einsichtig.

Von Bastian Fischer