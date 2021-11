Corona: Bundeswehr wird erneut im Altenburger Land tätig

Altenburg

Nach einem gewaltigen Sprung zum Wochenstart ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land wieder gesunken: Zum Dienstag lag der Richtwert bei 384,4, teilte das Landratsamt mit, sieben Neuinfektionen kamen seit Montag hinzu. Allerdings stehen neben der gesunkenen Inzidenz auch zwei weitere Todesopfer in Verbindung mit einer Corona-Infektion zu Buche. Damit sind im Altenburger Land seit Beginn der Pandemie nunmehr 302 Menschen an oder mit einer Infektion mit dem Erreger verstorben. Zuvor hatte es mehrere Monate überhaupt keine Corona-Todesfälle mehr im Kreis gegeben.

Konkretere Informationen gibt es darüber hinaus auch zur Zahl der Impfdurchbrüche, also Infektionen, die trotz doppelter Impfung auftraten. Bislang, so das Landratsamt, seien im Kreis 441 derartige Fälle bekannt geworden.

Fünf Soldatinnen und Soldaten unterstützen Gesundheitsamt

Um der weiterhin angespannten Lage und insbesondere der herausfordernden Kontaktverfolgung Herr zu werden, hat Landrat Uwe Melzer (CDU) zudem erneut die Bundeswehr um Unterstützung gebeten und einen Hilfeleistungsantrag gestellt, der positiv beschieden wurde. Bis zum 17. November unterstützen nun fünf Bundeswehrangehörige das Team des Gesundheitsamtes bei der Kontaktnachverfolgung. Parallel wurden nun noch einmal externe Arbeitskräfte befristet eingestellt. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass pro infizierter Person im Schnitt zehn bis 15 Kontakte zu verfolgen sind.

Impfstelle schließt Mitte Dezember

Daneben läuft die Zeit der Impfstelle in Schmölln langsam aber sicher ab. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen mitteilt, wird der Betrieb in der Knopfstadt zum 14. Dezember eingestellt. Der letzte Impftag ist bereits am 7. Dezember. Danach erhalten impfwillige Bürgerinnen und Bürger den Corona-Schutz bei niedergelassenen Ärzten.

