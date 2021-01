Corona: Diese Testmöglichkeiten gibt es im Altenburger Land – und das können sie

Altenburg

Hab’ ich jetzt Corona oder nicht? Oder hatte ich es vielleicht schon, ohne es zu merken? Wer in Eigeninitiative Antworten auf diese oder ähnliche Fragen sucht, hat auch im Altenburger Land einige Möglichkeiten, sich auf Sars-CoV-2 testen zu lassen. Gründe dafür gibt es viele: von Besuchen bei Verwandten, die zur Risikogruppe gehören oder in Pflegeheimen leben, über eine Reise oder eine Rückkehr aus dieser, bis hin zur Vorlage für den Arbeitgeber oder weil man es einfach mal wissen will.

MZLA-Chef Andreas Meyer mit Teströhrchen für die PCR-Tests. Quelle: Mario Jahn

Allerdings müssen die Tests meist selbst bezahlt werden. Zumindest wenn keine coronatypischen Symptome vorliegen (siehe Kasten unten), man keinen engen Kontakt zu einem positiv Getesteten hatte oder nicht gerade zu einer bestimmten Berufsgruppe zählt (Ärzte, Pflegepersonal, Lehrer). Für alle anderen, die auf eigene Faust etwas Sicherheit haben möchten, haben wir die wichtigsten Fragen beantwortet.

Welche Tests gibt es?

Im Altenburger Land werden Polymerase-Chain-Reaction- (PCR), Antigen- und Antikörpertests sowie Antigen-Schnelltests angeboten. Daneben gibt es noch PCR-Schnelltests, aber bisher nicht hier.

Wer bietet die Tests an?

Bis zu 7000 PCR-Tests können Tina Strauß und ihre Kolleginnen und Kollegen im MZLA pro Woche machen. Quelle: Mario Jahn

Im Landkreis führt das Medizinische Zentrallabor Altenburg (MZLA) im Medicum (Am Waldessaum 8) PCR-, Antigen- und Antikörpertests durch und bietet diese auch Privatleuten an. Antigen-Schnelltests gibt es dort jedoch nicht, diese bekommt man im von zwei Apotheken initiierten Corona-Schnelltestzentrum Altenburg (Wielandstr. 2). Auch bei vielen Hausärzte kann man sich testen lassen, wobei das Angebot variiert. Überall müssen Testwillige symptomfrei sein.

Was unterscheidet die verschiedenen Verfahren?

Die PCR- und Antigentests (auch die schnellen) sind Akutnachweise von Sars-CoV-2 mithilfe von Abstrichen im tiefen Rachenraum oder mittels Gurgellösung. Während die PCR-Variante einen Mini-Teil des Erbguts des Virus’ vervielfacht und so erkennbar macht, weist die Antigen-Variante Eiweiß-Bestandteile des Virus nach.

Die Apotheker Lena Ungvári (l.) und Lutz Gebert haben jüngst das Corona- Schnelltestzentrum Altenburg aus der Taufe gehoben. Quelle: Mario Jahn

Der Antikörper-Test hingegen funktioniert mit Blut. Darin weist er die Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems auf Sars-CoV-2 nach, die Antikörper. „In aller Regel ist das kein Akutnachweis“, erklärt MZLA-Chef Andreas Meyer. Damit lasse sich vielmehr eine durchgemachte Corona-Infektion belegen.

Wann macht welcher Test Sinn?

Da PCR das empfindlichste Verfahren ist, reagiert der Test am schnellsten und eignet sich damit zum Nachweis einer relativ frischen Infektion. Er werde etwa ab vier Tagen nach Ansteckung positiv, erklärt Meyer. Beim Antigen-Test dauere das circa bis zum siebten Tag nach einer möglichen Infektion. „Dabei ist es egal, ob das ein Schnell- oder Labortest ist.“ Reagiere er, sei man meist infektiös.

„Aber es ist alles Biologie, Ausschläge in alle Richtungen sind möglich“, so der Labormediziner. Weil die Antigen-Variante nicht so empfindlich wie PCR sei, sei „es noch wichtiger, dass der Abstrich richtig gemacht wird“. Zum Schnelltest ergänzt Apothekerin Lena Ungvari: „Das ist eine Momentaufnahme. Mit einem negativen Ergebnis bin ich binnen 24 Stunden ziemlich sicher, dass ich niemanden anstecke. Dann wird es unsicherer.“ Er eignet sich daher, um kurzfristig Besuche abzusichern.

Nicht ganz so häufig testen Elke Etzold und ihre Kolleginnen und Kollegen des MZLA Blut auf Corona-Antikörper. Quelle: Mario Jahn

Anders der Antikörper-Test. „Er reagiert frühestens 14 Tage nach einer möglichen Infektion“, sagt Meyer und verweist auf alle bekannten Einschränkungen. So wisse man weder, ob überhaupt Antikörper gebildet werden und wenn, ob diese Infektions- und/oder Erkrankungsschutz bieten, noch ob sie dauerhaft oder nur zeitweise und wenn, wie lange sie Schutz bieten.

Wie komme ich an einen Termin?

Beim MZLA einfach anrufen (03447 566880). Das Schnelltestzentrum vergibt seine Termine nur online unter www.terminland.de/schnelltestzentrumaltenburg. Beim Hausarzt über die jeweils bekannten Kontaktwege, am besten vorab telefonisch erkundigen.

Wie schnell liegen die Ergebnisse vor?

Beim Schnelltest nach etwa 15 Minuten. Bei PCR- und Antigentest spätestens nach 24 Stunden – abrufbar im Internet oder per App. Beim Antikörpertest kann es drei bis vier Tage dauern, weil meist nur zweimal pro Woche untersucht wird.

Was kostet ein Corona-Test?

Das braucht man für einen Corona-Schnelltest, der in Altenburg für 38 Euro in 15 Minuten einen zuverlässiges Ergebnis liefert. Quelle: Mario Jahn

Der PCR-Test ist mit 100 bis 140 Euro (je nach Versichertenstatus) der teuerste. Für Antigen- und Antikörper-Test werden 20 bis 30 Euro (je nach Versichertenstatus) fällig. Der Schnelltest liegt im Altenburger Zentrum bei 38 Euro.

Was passiert bei einem positiven Ergebnis?

Labore, Ärzte und Apotheker sind verpflichtet, diese dem Gesundheitsamt zu melden. Dort entscheidet man dann über weitere Maßnahmen beziehungsweise das weitere Vorgehen.

Das sollten Sie bei Corona-Symptomen tun Die aufgeführten Test-Optionen betreffen nur Menschen ohne coronatypische Symptome. Wer aber engen Kontakt zu einem nachweislich positiv Getesteten hatte und/oder über plötzlich auftretendes (hohes) Fieber, Husten und/oder weitere Erkältungssymptome, über Atemnot und/oder den Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn klagt, sollte vor allem eines: Ruhe bewahren, andere Menschen meiden und den Hausarzt anrufen. Dieser entscheidet dann, was zu tun ist. Meist wird er Sie in die Praxis bitten, um Sie zu untersuchen und gegebenenfalls einen Abstrich machen, Sie zum Abstrichpunkt ans Klinikum schicken oder weitere Untersuchungen veranlassen. Außerhalb der Sprechzeiten oder wenn Sie Ihren Hausarzt nicht erreichen, können Sie auch den Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen (116 117), der Ihnen im Zweifel weiterhelfen kann. Der Notruf 112 bleibt dringenden Fällen, wie bei akuter Atemnot, vorbehalten. Das Gesundheitsamt müssen Sie in aller Regel nur kontaktieren, wenn ein Schnelltest positiv verlief. Ansonsten wird es vom Arzt oder Labor informiert und/oder meldet sich von selbst bei Ihnen, wenn es Quarantäne oder einen Test aufgrund der Kontaktnachverfolgung oder von Infektionsgeschehen in Einrichtungen anordnet.

