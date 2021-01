Altenburg

Ausgangsbeschränkungen ja, eingeschränkte Bewegungsfreiheit nein. So lautete die Maßgabe bei den jüngsten Allgemeinverfügungen des Landrates im Altenburger Land. Zwar müssen triftige Gründe vorliegen, um die eigenen vier Wände verlassen zu dürfen – zum Beispiel Sport treiben, einkaufen oder Freunde besuchen. Doch eine maximal zulässige Entfernung von der eigenen Wohnung ist nicht festgesetzt.

Ändert sich das ab kommenden Montag, wenn im Landkreis die am Sonntag auslaufende Allgemeinverfügung novelliert wird? Das Thüringer Kabinett einigte sich am Dienstagabend auf eine 15-Kilometer-Regel nach sächsischem Vorbild, allerdings nur als Empfehlung an die Landkreise, nicht als Verordnung. Wird das Altenburger Land dieser Empfehlung folgen?

Es wird abgewartet

Im Moment sieht es nicht danach aus. Dem Vernehmen nach macht der Landkreis seine Entscheidung davon abhängig, ob er vom Land zu entsprechenden Einschränkungen verpflichtet wird. Eine Sprecherin des Landratsamtes teilte auf Anfrage mit, dass abgewartet wird, „ob der Freistaat den 15-Kilometer-Radius ab einer gewissen Inzidenz eines Landkreises möglicherweise verordnet“. So lange der genaue Wortlaut der Thüringer Verordnung noch nicht im Landratsamt vorliege, werde abgewartet. Auf eine Entfernungseinschränkung auf freiwilliger Initiative des Landkreises wollte sich Landrat Uwe Melzer ( CDU) am Mittwoch nicht festlegen.

