Corona-Fälle: Pflegeheim in Hainichen für Besucherverkehr geschlossen

Gößnitz/Rositz

Das Pflegeheim in Hainichen steht unter Quarantäne und ist ab sofort für den Besucherverkehr geschlossen. Zwei Bewohnern sowie drei Pflegekräfte sind laut Information der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Thüringen, die das Haus im Gößnitzer Ortsteil betreibt, positiv getestet worden. Eine Mitarbeiterin habe Erkältungssymptome gezeigt, sei deshalb nicht mehr auf Arbeit gekommen und habe sich beim Arzt testen lassen, so Awo-Pressesprecher Dirk Gersdorf. Daraufhin sei der betroffene Wohnbereich unter Quarantäne stellt und die Bewohner sowie die anderen dort tätigen Pflegekräfte ebenfalls getestet worden. Nach den vier weiteren positiven Befunden werde nun auf Anordnung des Gesundheitsamts das gesamte Haus auf Corona getestet. „Bis auf die eine Pflegekraft seien aber alle anderen Betroffenen bisher symptomlos. Das zumindest ist erfreulich“, so Gersdorf.

Mit Hainichen ist ein zweites Awo-Heim betroffen

Denn mit Hainichen hat es bereits das zweite von der Awo betriebene Heim im Altenburger Land getroffen. Im Seniorenpark „Vogtsches Gut“ in Rositz entspannt sich die Lage aber zunehmend. Laut Gersdorf sind von den positiv getesteten Bewohnern nur noch vier potenziell ansteckend und müssen deshalb auf ihren Zimmern bleiben. Alle anderen dürfen sich wieder frei im Haus bewegen. Die neuerlichen Tests aller Mitarbeiter seien negativ. „Nur zwei befinden sich noch in Quarantäne, weil zur Stunde ihre Testergebnisse noch nicht vorliegen“, so der Pressesprecher. Der Seniorenpark bleibe aber für den Besucherverkehr weiter gesperrt.

Anzeige

Ungewisser Ursprung

Sowohl in Rositz als auch jetzt in Hainichen lasse sich die Quelle des Ausbruchs aber nicht feststellen. Ob ein symptomloser Bewohner die Pflegekraft angesteckt habe oder umgekehrt, könne niemand mit Sicherheit sagen. „Es gibt einfach momentan zu viele Infizierte, die das Virus unwissentlich verbreiten. Die Situation ändert sich auch für uns ständig. Der wöchentliche Newsletter, den ich herausgebe, um unsere Heime in Thüringen über den aktuellen Stand zu informieren, ist oft schon am nächsten Tag überholt“, sagt Gersdorf.

Wieratal-Regelschüler in Quarantäne

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Altenburger Land hat sich am Mittwoch um 26 auf 483 erhöht, berichtete das Landratsamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrage 126,7 pro 100 000 Einwohner. Betroffen ist unter anderem ein Regelschüler der Wieratalschule in Langenlauba-Niederhain. Dessen gesamte Klasse wurde vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Ob weitere Schüler und Pädagogen zu Hause bleiben müssen, werde im Rahmen der Kontaktnachverfolgung derzeit zwischen Gesundheitsamt und Schule abgeklärt, teilte das Landratsamt mit. Im Altenburger Spalatingymnasium habe sich der Zahl der infizierten Schüler unterdessen von zwei auf vier erhöht.

Zusätzliche Mitarbeiter in Kontaktnachverfolgung

Angesichts des anhaltend hohen Infektionsgeschehens im Altenburger Land habe Landrat Uwe Melzer ( CDU) das Team der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt am Mittwoch erneut aufgestockt – von 10 auf nun 13 Mitarbeitende. „Bei täglich 20 bis 30 Neuinfektionen müssen im Schnitt etwa 10 Kontakte pro Infiziertem nachverfolgt werden“, schilderte Behördensprecherin Jana Fuchs. „Das heißt, 200 bis 300 Personen, die unmittelbaren Kontakt zum Infizierten hatten, müssen angerufen und in Quarantäne geschickt werden.“

Von Ellen Paul