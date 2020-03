Corona-Folgen im Altenburger Land: Gestoppter Ticketverkauf bringt Busnutzer in Fahrt

Altenburg

Ganz ohne Ärger lief er nicht ab, der erste Tag ohne Ticketverkauf in den Bussen des Altenburger Landes. Denn viele Fahrgäste traf die Nachricht, die erst am Vortag publik geworden war, völlig unerwartet. Mit der Folge, dass so mancher auf die Busfahrt verzichten oder einen großen Umweg über die nächste Ticket-Verkaufsstelle nehmen musste.

Wie berichtet, hatte der Busbetreiber Thüsac am Dienstag mitgeteilt, ab Mittwoch den Vordereinstieg in allen Bussen zu untersagen, um die Fahrer vor einer möglichen Virusinfektion zu schützen. Damit entfiel auch der Fahrkartenverkauf beim Fahrer.

„Was mache ich jetzt“

Bei einigen Fahrgästen sorgte das für Unmut. Etwa bei Lothar Lehrke aus Klausa, der eigentlich am Mittwoch mit dem Bus zum Arzt nach Nobitz wollte. „Ich habe kein Ticket zu Hause. Was mache ich jetzt?“, fragte er verärgert. „Am Telefon sagte mir die Thüsac, ich soll nach Altenburg fahren, die Fahrkarte dann an der Standkasse nachlösen und von dort nach Nobitz.“

Thüsac verweist auf Vorverkaufsstelle

Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert teilte auf Anfrage mit: „Wir kommunizieren an unserem Servicetelefon, dass die Fahrgäste zur nächstmöglichen Vorverkaufsstelle fahren und sich dort mit nötigen Fahrscheinen bevorraten sollen. Die Möglichkeit von Wochen- oder Monatskarten für regelmäßige Fahrten steht unseren Fahrgästen auch weiterhin zur Verfügung. Sollten die Fahrgäste unter solchen Umständen bei der ersten Fahrt keinen gültigen Fahrschein besitzen, stehen wir etwaigen Kulanzregelungen offen gegenüber.“

Lothar Lehrke entschied sich am Mittwoch gegen den Umweg – er hätte sonst den Arzttermin verpasst. Ein Bekannter half dem 76-Jährigen spontan mit dem Auto. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Thüsac frühzeitiger informiert“, sagte er. „Oder, wenn das nicht ging, wenigstens eine verträgliche Übergangslösung findet.“

Von Kay Würker