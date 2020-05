Corona-Gefahr: So wird der Altenburger Schlachthof jetzt kontrolliert

Altenburg

Das Gesundheitsamt des Kreises sieht derzeit keinen Anlass, die Belegschaft des Altenburger Schlachthofs auf Corona-Erkrankungen zu testen. Dass man nicht wie in Weißenfels präventiv tätig wird, begründete das Landratsamt mit bisher fehlenden Infektionen bei Beschäftigten. Auch kenne man für die Südost Fleisch GmbH, eine Tochter des niederländischen Vion-Konzerns, keine Gemeinschaftsunterkunft von Mitarbeitern.

Nur noch wenige Schlachthof-Mitarbeiter in Brunnenstraße

Der Vion-Konzern, zu dem Südost Fleisch Altenburg gehört, hat die Fleischbranche mit Corona-Infektionen in die Schlagzeilen gebracht. Quelle: Thomas Haegeler

Doch hatte Vion mit über 100 Erkrankten in einem Schlachthof in Schleswig-Holstein die Branche in die Schlagzeilen gebracht. Der Druck stieg durch weitere Fälle in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, weswegen nun die oft mangelhaften Arbeits- und Hygienebedingungen diskutiert werden. Dabei neben den Betrieben als Ansteckungsherde im Fokus: Gemeinschaftsunterkünfte der Arbeiter.

Eine solche gibt es im Kreis tatsächlich nicht mehr. Zwar lebten in zwei Blöcken in der Altenburger Brunnenstraße einst Dutzende Osteuropäer, die für Südost Fleisch tätig waren. Seit dem Abzug der Schweineverarbeitung Anfang des Jahres wohnen dort nach Anwohner-Angaben aber nur noch eine gute Hand voll Schlachthof-Beschäftigte aus Polen und Tschechien. Und die belegen zu zweit jeweils eine Dreiraumwohnung. Allerdings pendeln sie am Wochenende gen Heimat.

Südost Fleisch trennt sich von Fremdfirmen

In diesen Häusern in der Altenburger Brunnenstraße wohnten einst Dutzende Mitarbeiter des nahen Schlachthofs. Nun sind es noch etwas mehr als eine Hand voll. Quelle: Thomas Haegeler

Zudem nutzte Südost Fleisch nach OVZ-Informationen die Konzentration auf die Rinderschlachtung, um den kritisierten Einsatz von Arbeitern aus Fremdfirmen zu reduzieren. Demnach soll sich der Schlachthof von fünf der sechs Subunternehmen getrennt haben, die einst knapp 400 Leute mit schlecht bezahlten Verträgen zur Verfügung stellten. Der eine verbliebene Subunternehmer bringt demnach noch etwa 15 bis 20 Leiharbeiter aus Tschechien in den Betrieb am Weißen Berg. Diese wohnen aber nicht in Altenburg, sondern in Chemnitz.

Land kontrolliert nun auch Infektionsschutz

Abgesehen vom fehlenden Verdacht gibt es in Thüringen auch keine Pflicht für Corona-Tests in Schlachthöfen. Zwar kündigte Arbeits- und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) jüngst eine Ausweitung der Kontrollen in den Betrieben an, um „gravierende Verstöße gegen den Infektions- und Arbeitsschutz“ aufzuspüren. Wie eine Ministeriumssprecherin auf OVZ-Nachfrage erklärte, umfasst das aber „keine verdachtsunabhängigen Tests auf Covid-19“.

Der Altenburger Schlachthof war schon oft Schauplatz von Protesten. Quelle: Mario Jahn

Zuständig für die verstärkten Kontrollen ist das Landesamt für Verbraucherschutz. Durchgeführt werden diese „ab dieser Woche mit erweiterten Prüfaufträgen“, erklärte eine Sprecherin. Reichte es für Schlachtbetriebe bisher eine Gefahrenbeurteilung und einen Verantwortlichen für Arbeitsschutz zu haben, brauche man nun auch ein Infektionsschutzkonzept und einen für dessen Umsetzung Verantwortlichen. Weiter zu klären sei, ob und wie die Arbeiter in Abstands- und Hygieneregeln eingewiesen und diese eingehalten werden.

Prüfungen meist angekündigt

Kritik am Arbeitsschutz im Schlachthof gab es bereits mehrfach – wie hier bei einer Havarie, als Gas austrat. Quelle: Jens Rosenkranz

Die Kontrollen finden in der Regel angekündigt statt. „Um sicherzustellen, dass jemand angetroffen wird und das Konzept und der dafür Verantwortliche nicht erst gesucht werden müssen“, so die Sprecherin. Nur „bei Gefahr im Verzug“ werde unangemeldet kontrolliert. Zoll und Gesundheitsämter, mit denen man zusammenarbeite, kontrollieren unangemeldet. Die Mitarbeiter des Landesamtes seien keine Ärzte und könnten keine Corona-Verdachtsfälle identifizieren. „Das ist Aufgabe der Verantwortlichen vor Ort.“

Ob man bereits im Altenburger Schlachthof war, konnte sie indes nicht sagen. „Die Kollegen dokumentieren Kontrollen erst im Nachhinein und melden die Ergebnisse einmal pro Woche ans Gesundheitsministerium“, so die Sprecherin. Bei Verstößen reagiere man – je nach Schwere – mit Anordnungen und Fristen zur Änderung bis hin zu Strafgeldern oder Schließungen von Betrieben als letzte Mittel. „Ziel sind nicht vorrangig Strafen, sondern dass sich die Verhältnisse vor Ort ändern.“

Von Thomas Haegeler