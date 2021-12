Das Angebot offizieller Corona-Schnelltestzentren wächst auch im Altenburger Land – die Nachfrage ist da. Auch an den Feiertagen bieten einige Anlaufstellen ein Angebot für den kostenlosen Antigen-Test. Die Öffnungszeiten der Testcenter in der Region zu Weihnachten und zum Jahreswechsel finden Sie hier.

Im neuen Testcenter am Roßplan in Altenburg testen Cathleen Markus und Mandy Oehler (v.l.) auch an den Feiertagen. Quelle: Mario Jahn