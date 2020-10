Altenburg

Der Corona-Ausbruch im Gemischten Chor Altenburg nimmt immer dramatischere Züge an. Zum Mittwoch hat sich die Zahl der infizierten Sängerinnen und Sänger weiter erhöht. Von den 29 Personen, die am 14. Oktober an einer gemeinsamen Chorprobe teilgenommen haben, die als Auslöser der Infektionskette vermutet wird, sind inzwischen 24 erkrankt. Außerdem wurden drei Angehörige der Chormitglieder positiv getestet, teilte am Mittwoch das Landratsamt mit.

Wie es zu dieser nahezu flächendeckenden Ansteckung kommen konnte, ist offiziell nicht geklärt. „Wo die genaue Ursache liegt, werden wir nicht herausbekommen. Jedes Hygienekonzept ist nur so gut, wie sich jeder daran hält“, sagte Karola Hainich, die im Gesundheitsamt zuständige Ärztin für Hygiene und Gesundheitsschutz. „Wenn zum Beispiel eine infizierte Person beim Singen Partikel im Raum verströmt, atmen die anderen das ein, das ist nicht verwunderlich.“

Keine Verschärfung der Regeln für Chöre

Auf die Frage, warum angesichts dieser Erkenntnis derartige Proben überhaupt zugelassen sind, gab es am Mittwoch vonseiten des Gesundheitsamtes keine klare Antwort. „Über den Sommer ist viel gelockert worden, wofür ja auch gekämpft wurde“, gab Landrat Uwe Melzer zu bedenken. Eine Verschärfung der entsprechenden Regeln für Chöre sieht das Landratsamt nicht vor, auch nicht in der nächsten, ab Sonntag gültigen Allgemeinverordnung.

Allerdings hat der Fall des Gemischten Chores für Verunsicherung bei anderen Sangesfreudigen im Landkreis gesorgt. Karola Hainich berichtete von Anrufen diverser Chorleiter aus dem Landkreis, auch aus Kirchen. „Die Frage ans Gesundheitsamt lautete, wie sie sich verhalten sollen. Ich habe ihnen geraten: Auch wenn sie gute Hygienekonzepte haben, sollten sie das gemeinsame Singen erst einmal lassen.“

Hotspots und weitere Infektionen

Der Gemischte Chor Altenburg zählt aktuell zu den sogenannten Corona-Hotspots im Altenburger Land. Das Pflegeheim Voigt’sches Gut in Rositz ist ein weiterer. Hinzu kommen Infektionen bei zahlreichen Privatleuten. Das führt dazu, dass die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Ansteckungen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – am Mittwoch auf 125,28 geklettert ist, so hoch wie zu diesem Zeitpunkt nirgendwo anders in Thüringen. „Auch ohne die Hotspots hätten wir im Landkreis eine Inzidenz von über 50“, machte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann am Mittwoch deutlich.

Von Kay Würker