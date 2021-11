Altenburg

Im Altenburger Land steigt derzeit wieder das Interesse an der Anti-Corona-Spritze. Denn viele bemühen sich um eine sogenannte Booster-Impfung, eine dritte Dosis zur Auffrischung des Impfschutzes. Am Wochenende fand deshalb eine große Impfaktion im Klinikum Altenburger Land statt. Doch viele Menschen im Landkreis warten noch auf den Booster – oft mit der Aussicht auf wochenlange Wartezeiten. Eine Analyse der aktuellen Impfsituation

Wie verlief der Impftag im Klinikum Altenburger Land?

Am vergangenen Samstag konnten über 75-jährige Bürgerinnen und Bürger des Altenburger Landes ohne Termin eine Auffrischungs-Impfung im Altenburger Klinikum bekommen. Das Angebot wurde rege wahrgenommen. 574 Personen kamen vorbei, schilderte am Montag Klinikum-Sprecherin Christine Helbig. „Die Organisation war perfekt, das klappte alles wie am Schnürchen, ohne jegliche Wartezeiten oder lange Schlangen“, kommentierte Jörg Berrouschot, Ärztlicher Direktor des Klinikums, den Sonnabend. Dieses Angebot bleibt allerdings erst mal eine einmalige Angelegenheit. Momentan ist laut Sprecherin Helbig kein weiterer solcher Impftag geplant.

Wozu ist die Booster-Impfung gut?

„Momentan steigt die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum deutlich an“, hieß es am Montag aus dem Altenburger Klinikum. Damit wird die Situation im Krankenhaus, die sich vergangene Woche noch entspannt darstellte, nun zunehmend kritischer. Um schwere Verläufe von Covid-19 zu vermeiden, ist eine gute Immunantwort notwendig. Da der Schutz durch die Erst- und Zweitimpfung mit der Zeit nachlässt, empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Zusatz-Impfung, um die Immunabwehr aufzufrischen. „Wenn die Menschen besser geschützt sind, müssen weniger Corona-Patienten im Klinikum behandelt werden“, schlussfolgert der Ärztliche Direktor Berrouschot.

Wann ist die Auffrischung sinnvoll?

Um aktuell eine Zusatz-Impfung zu bekommen, müssen laut der Stiko sechs Monate nach der vollständigen Erst- und Zweitimpfung vergangen sein. In Thüringer Impfzentren geht das allerdings auch bereits nach fünf Monaten. So gab es das Thüringer Gesundheitsministerium bekannt. Falls die erste Immunisierung jedoch mit dem Einmal-Impfstoff Johnson & Johnson erfolgte, darf bereits vier Wochen danach die Booster-Spritze folgen. Personen, die sich nach der Corona-Impfung trotzdem mit dem Virus ansteckten, wird derzeit keine Auffrischungsimpfung empfohlen. Schwer immundefizienten Personen empfiehlt die Stiko eine zusätzliche Impfung auch schon vier Wochen nach der zweiten Spritze.

Wer verabreicht die dritte Spritze?

Im Altenburger Land gibt es zum einen das Impfzentrum in Schmölln: Dort wird derzeit dienstags bis samstags geimpft. Zum anderen sind thüringenweit 25 mobile Impfteams unterwegs, organisiert durch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT). Laut KVT-Sprecher Matthias Streit sind diese aktuell schwerpunktmäßig in Senioren- und Pflegeheimen unterwegs. Aber auch verschiedene Arztpraxen im Altenburger Land impfen.

Am sogenannten Booster-Impftag im Klinikum Altenburger Land vergangenen Samstag bekamen 574 Impfwillige des Altenburger Landes ihre dritte Impfdosis. Quelle: Mario Jahn

Welche Hausärztinnen und -ärzte impfen?

Auf der Internetseite der KVT kann man per sogenannter Arztsuche eine Übersicht an Praxen, die nach eigener Angabe Impfungen durchführen, finden. Die ist jedoch möglicherweise nicht vollständig, da hierfür keine Meldepflicht besteht. Für das Altenburger Land sind dort zurzeit folgende Ärztinnen und Ärzte aufgelistet: in Altenburg Helena Schermer, Marion Streu und Jörg Janitschek; Uwe Lämmel in Nobitz, die Gemeinschaftspraxis Silke Grunert und Kollegen in Meuselwitz; Dirk Intra in Langenleuba-Niederhain; Cornelia Platzek in Schmölln.

Welcher Impfstoff wird verwendet?

Die Stiko empfiehlt, unabhängig von dem verwendeten Impfstoff bei der Erst- und Zweitimpfung, einen mRNA-Impfstoff für die Auffrischung. Wer bereits mit Biontech oder Moderna geimpft wurde, sollte bei der Boosterimpfung denselben Impfstoff erhalten. Das gilt auch bei Kreuzimpfungen.

Mehrere Arztpraxen im Altenburger Land gaben zuletzt an, ausschließlich das Vakzin von Biontech zu verwenden. „Für Schwangere ist sowieso nur Biontech empfohlen“, begründet die Schmöllner Gynäkologin Cornelia Platzek. Sie spare sich den logistischen Aufwand, verschiedene Impfstoffe zu bestellen. Schon bald könnte jedoch auch Moderna wieder vermehrt verwendet werden, denn am vergangenen Freitag verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Lieferbegrenzung von Biontech, da dieser Impfstoff nicht in der aktuell nachgefragten Menge verfügbar sei.

Wie kommt man an einen Termin im Altenburger Land?

Einen Termin im Impfzentrum ergattert man entweder telefonisch unter der Nummer 03643 4950490, wenn man montags, dienstags oder donnerstags jeweils zwischen 8 und 17 Uhr oder mittwochs und freitags im Zeitraum von 8 bis 12 Uhr anruft. Jederzeit zur Buchung verfügbar ist die Online-Terminvergabe unter www.impfen-thueringen.de – sofern es freie Termine gibt, was für Schmölln in den vergangenen Tagen nicht der Fall war. „Online ist die beste Variante“, sagt KVT-Pressesprecher Streit. Bei Impfungen über Hausärztinnen und -ärzte erfolgt die Terminvergabe direkt über die Praxen.

Warum kommt es derzeit zu langen Wartezeiten?

„Die Nachfrage steigt“, sagt Marion Streu. Die Hausärztin und Anästhesistin hat eine Praxis im Altenburger Stadtzentrum. Sie nimmt derzeit nur eigene Patientinnen und Patienten sowie deren Familienangehörige an, erzählt die Ärztin. Besonders vulnerable Personen habe sie bereits mit dem Booster versorgt. Andere Praxen impfen neben ihren Bestandspatientinnen und -patienten auch fremde. So auch die Gynäkologin Cornelia Platzek in Schmölln. Sie vergibt inzwischen Termine für den kommenden Februar, bis Ende Januar sei sie bereits ausgebucht. Zwischen 12 und 18 Impfungen führt Platzek aktuell pro Woche durch.

Geduld ist ebenfalls beim Impfzentrum in Schmölln gefragt. Aktuell sind dort die Termine bereits bis zum Monatsende und auch noch im Dezember weitgehend ausgebucht, berichtet Streit. Er rät dazu, auch auf andere Impfstellen im näheren Umkreis auszuweichen, zum Beispiel in Gera.

Eine besondere Chance bietet allerdings die wöchentlich stattfindende Sonderaktion an allen Thüringer Impfzentren: Jeden Samstag zwischen 7.30 und 13.30 Uhr kann man dort auch ohne Termin eine Dosis bekommen – so auch am Standort Schmölln. Dieses Angebot gilt laut Streit außer an Feiertagen mindestens bis Ende Dezember.

In anderen Regionen gibt es mehr Impfaktionen, warum nicht im Altenburger Land?

Während der vergangenen Woche zogen die mobilen Impfteams des Freistaats durch verschiedene Thüringer Landkreise und boten Impfungen ohne Termin an – nicht jedoch im Altenburger Land. Laut dem KVT-Pressesprecher liegt das daran, dass niemand danach gefragt habe. „Mitarbeiter des Landratsamtes sowie Kommunen oder auch Privatpersonen können mit Vorschlägen für Impfaktionen auf uns zukommen“, so Streit. Ab dem neuen Jahr sollen die mobilen Impfteams von derzeit thüringenweit 25 auf 35 aufgestockt werden.

Von Friederike Pick