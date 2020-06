Pahna

Die Sonne scheint mit ordentlich Kraft vom Himmel. Beständig hebt und senkt sich die Schranke an der Zufahrt zum Erholungspark Pahna, rollen Wohnmobile und -wagen die Zufahrtsstraße entlang. An der Rezeption warten – mit ausreichend Abstand und Mund-Nasen-Schutz – die Gäste darauf, ihre Plätze zugewiesen zu bekommen. Ein Bild, das noch vor wenigen Wochen kaum einer der Verantwortlichen erwartet hätte – und doch sehnsüchtig darauf gehofft hatte.

Hängepartie sorgt für schlaflose Nächte

Wochenlang ging nichts mehr auf dem Campingplatz am See: Während andernorts im Freistaat bereits Dauercamper ihr Domizil beziehen durften, war dies in Pahna strikt untersagt. Dass parallel dazu die Bungalows am anderen Seeufer weiter genutzt werden konnten, sorgte für reichlich Frust und Unverständnis in der Pleißenaue. Erst klare Worte aus dem Thüringer Sozialministerium sorgten Ende April für Sicherheit (OVZ berichtete).

Das Restaurant „Seeblick“ hat über den Winter einen neuen Pächter und eine grundhafte Erneuerung erhalten. Quelle: Mario Jahn

Eine Hängepartie, an die Platzleiterin Christine Döhler nicht gerne zurückdenkt. „Ganz ehrlich: Ich habe zu Beginn der Krise nachts lange wach gelegen und gegrübelt. Was tue ich, wenn sich nicht bald Besserung abzeichnet? Wen müsste ich im schlimmsten Fall als erstes entlassen?“, berichtet sie von sorgenvollen Zeiten. Mindestens 100 000 Euro groß, so schätzte Döhler bereits im April, ist das Loch, das die zwangsweise Schließung bereits in die Kasse des Erholungsparks gerissen hat. Obendrauf kommt noch einmal eine weitere sechsstellige Summe, die im Winter in die Runderneuerung des Restaurants „Seeblick“ geflossen ist.

Enorme Nachfrage nach Plätzen

Leiterin Christine Döhler hatte während der Schließung mit so manchen Sorgen zu kämpfen. Quelle: Mario Jahn

Umso größer ist nun die Freude bei Döhler und ihrem Team, dass endlich wieder Gäste anrollen – und das nicht zu knapp. „Die Nachfrage ist enorm, wir müssen derzeit sogar teilweise – wegen den Abstandsregeln – Absagen erteilen“, berichtet sie. Da derzeit noch mindestens drei Meter Freifläche zwischen einzelnen Campingwagen vorgesehen sind, könne der Bereich für Kurzcamper nur etwa zur Hälfte belegt werden. „Das setzen wir auch strikt durch, schließlich wollen wir nicht, dass wir wegen Verstößen direkt wieder schließen müssen,“ betont Döhler. Immerhin seien ab dem 6. Juni auch wieder Besuche von zeltenden Gästen erlaubt.

Wo nötig wurde – wie hier am Imbiss – eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Quelle: Mario Jahn

Umfangreiches Hygienekonzept

Gerade zu Beginn sei die ungewohnte Situation für das gesamte Team eine enorme Herausforderung gewesen: „Alles hier ist ja quasi von null auf hundert gestartet“, so Döhler. Parallel galt es, das bereits ausgearbeitete Hygienekonzept auch umzusetzen – was zu mitunter kuriosen Entwicklungen führte. „Eigentlich hatten wir in der Vergangenheit etwa in allen Sanitäranlagen von Papier- zu Stoffhandtüchern umgerüstet, auch, um die Umwelt zu schonen. Das haben wir nun alles wieder rückgängig gemacht, zudem ausreichend Desinfektionsmittel beschafft“, zählt sie auf.

In den Sanitäranlagen gilt Maskenpflicht. Stündlich werden die Einrichtungen desinfiziert. Quelle: Mario Jahn

Für die Sanitärbereiche sowie den kleinen Einkaufsmarkt gilt nun eine Maskenpflicht, wo nötig wurden Einbahnstraßensysteme etabliert, die Dusch- und Toilettenkomplexe werden stündlich desinfiziert: „Ein enormer Mehraufwand für die Mitarbeiter“, wie Döhler sagt.

Camper wollen sich ihre Freiheit erhalten

Aber auch einer, der von den Campern honoriert und gerne mitgetragen wird, wie ein Gang über den Platz zeigt. „Sicher, es ist schon eine kleine Umstellung für alle. Aber das Abstand halten und Tragen von Masken funktioniert“, bilanzieren etwa Michael und Barbara Kunze. Das Paar aus Kölleda ist bereits zum dritten Mal in Pahna zu Gast – und trotz Corona-Einschränkungen auch mit seinem diesjährigen Besuch zufrieden. „Wir halten uns gern an die Regeln. Immerhin wollen wir uns dieses Stückchen Freiheit nicht gleich wieder nehmen lassen.“

Renate und Dieter Demmler sind Dauercamper in Pahna. Sie finden die Hygienevorschriften richtig – und hoffen, dass sich alle Gäste daran halten. Quelle: Mario Jahn

Ähnlich sehen die Situation auch Renate und Dieter Demmler aus Limbach-Oberfrohna, die seit 2011 ihr Dauercamper-Domizil in Pahna beziehen. Am wichtigsten sei, dass der Platz wieder geöffnet ist, finden beide. „Und wenn man selbst ein wenig auf sich acht gibt und etwas gesunden Menschenverstand besitzt, kommt man gut zurecht“, findet Renate Demmler. Wenn man so zudem verhindern könne, dass ein zweiter Lockdown nötig werde, sei dies umso besser. „Und letztlich sollten wir alle froh sein, dass wir das alles hier tun können und uns nicht an den Regeln hochziehen“, fügt Mann Dieter mit Blick über den Platz an.

